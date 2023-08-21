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「八尺門的辯護人」10段血淋淋金句 殘酷反映社會悲歌

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
李銘順(右)飾演公設辯護人。圖／鏡文學提供
李銘順(右)飾演公設辯護人。圖／鏡文學提供

李銘順、初孟軒、雷嘉汭主演的台劇「八尺門的辯護人」持續霸榜Netflix台灣Top10 排行，該劇劇情改編3起真實案件，故事聚焦在原住民、移工、死刑、官商勾結等議題，其中一句句血淋淋的台詞金句，更點出事件背後看不到的政治操作與黑幕，殘酷地反映出社會現況的無奈，該劇也被網友譽為超越天花板的「台劇宇宙」。

「八尺門的辯護人」改編自同名原著小說，由原著作者唐福睿擔任影集導演、編劇，劇中台詞句句一針見血、打動人心，李銘順詮釋的公家機關辯護人「佟寶駒」，三不五時脫口而出的「Holy媽祖」是他針對角色設計的口頭禪，而父親「佟守中」對他說的那一番話：「討海的人都是拚命的，你能有他們狠嗎？只有站在陸地上，才知道自己是搖晃的。」不但體現出漁船大副「彭正民」(范逸臣飾)在海上得以作威作福的心境，也具體呈現漁民在陸地的困境。

戲裡，李銘順和扮演法務部長的潘儀君是舊情侶，分手後擔任不同職務後，開啟針鋒相對的 人生，其中對白更是金句連連，例如「只有弱者才寄望運氣，而我不是，我靠的是努力」、「我勸你現在馬上把臉書還有網誌什麼的都關了，你發表任何意見，到頭來只會被拿來對付你自己」、「殺人島是我故鄉，所有的殺戮都一樣。」、「法律本來就是權衡和妥協的產物，不殺，就不能阻止繼續殺，如果必須要殺，那就要殺在最好的時刻。」、「其實死刑一點都不難，難的是，相信這世界上的痛苦，會有停止的一天」。

此外，還有「真正的邪惡是平庸，是認為自己可以置身事外，是不願意為了正道而放下執念的人」、「問對問題比背對法條更重要。」、「如果把今天的煩惱變成明天的煩惱，那今天就沒有煩惱了」、「判決是為了被告存在的，不是為了法官，不是被害人，更不是神。」

該劇還有不少細節隱藏寓意，「佟寶駒」的阿美族語唸作「Takara」，意思是「寶藏」，顯示父親對兒子的愛，英文劇名為「Port of Lies」意即「謊言之港」，凸顯詭譎多變的漁業，背後藏著多麼龐大的利益衝突，而故事最後出現的一本古蘭經、一只隨身碟，開放性結局是否暗示會有第二季，令觀眾相當期待。

李銘順(右)在「八尺門的辯護人」中在公家機關擔任辯護人。圖／八大提供
李銘順(右)在「八尺門的辯護人」中在公家機關擔任辯護人。圖／八大提供

李銘順(左起)在「八尺門的辯護人」中帶領通曉嫌犯方言的印尼籍看護雷嘉汭，及法院替代役初孟軒組成辯護小組，深入案情。圖／八大提供
李銘順(左起)在「八尺門的辯護人」中帶領通曉嫌犯方言的印尼籍看護雷嘉汭，及法院替代役初孟軒組成辯護小組，深入案情。圖／八大提供

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