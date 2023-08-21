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「異能」再創韓劇天花板！五大看點逼宮「魷魚遊戲」

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
車太鉉隱身成公車司機。圖／摘自IG
車太鉉隱身成公車司機。圖／摘自IG

繼「魷魚遊戲」後，韓劇再創全新天花板，由趙寅成韓孝周、柳承龍、車太鉉領軍，演出號稱韓版「復仇者聯盟」的「MOVING異能」。這部以電影規格打造的韓劇，至少囊括五大亮點，讓演員們一看到劇本，就驚呼「非接不可」。

「MOVING異能」改編自姜草的同名暢銷漫畫，曾創下近2億次的觀看點閱。這部作品本來就被網友公認是「最難翻拍」，因此改編劇本由姜草親自操刀，加入了新的角色和細節，成功抓住原作粉絲，也奠定了成功的基礎。

有了第一大亮點加持，出資方Disney+砸下天價製作成本，要成就姜草筆下的世界觀。近年來不乏聽到以電影規格打造電視劇集，從Netflix「屍戰朝鮮」帶起大螢幕製作的風潮，Disney+後來居上，20集的「MOVING異能」每集成本突破30億韓幣，相當於7150萬元台幣，總花費達16億台幣，成為韓劇史上最貴的天文數字，也是全劇成功不可或缺的第二大亮點。

有充足的銀彈，自然能吸引業界頂尖人才。「MOVING異能」的豪華卡司絕對是第三大亮點，趙寅成、韓孝周、柳承龍、車太鉉等人皆是能獨當一面的主角，卻願意在劇中各自扛下不同故事。包括導演朴仁濟，和演員們都不約而同提到這部作品「深具挑戰價值」。

趙寅成、韓孝周、柳承龍也說，從讀劇本開始就被有趣的劇情吸引，那種被激發鬥志而燃起的興奮之情，都讓他們直言「沒有不接的理由」。劇中出現的青年演員同樣不容小覷，擁有「小全智賢」封號的高允貞在劇中1打17，美貌加上動作戲場面和特效，讓觀眾目不轉睛。

第四大亮點則是打動人心的韓式劇情，這也是韓國影視軟實力不可或缺的一部分。「保護家人」成為「MOVING異能」故事的核心，導演朴仁濟和趙寅成都提到，他們想塑造的「韓式英雄」是從平凡中見偉大。而劇中呈現的親情觀和主角們從事的職業等，都隱藏著韓國文化，喚起觀眾共感。

「MOVING異能」預計到9月才會上架完畢，後續效應如何是人人都在觀望的第五大亮點。有了「魷魚遊戲」珠玉在前，「MOVING異能」能否掀起席捲全球的熱潮，帶動韓流再一次登上歐美殿堂，以及如何回收高額成本，都還有待時間考驗。

韓孝周戴上眼鏡呈現操勞模樣。圖／摘自IG
韓孝周戴上眼鏡呈現操勞模樣。圖／摘自IG

韓孝周為了保護孩子心力交瘁。圖／Disney+提供
韓孝周為了保護孩子心力交瘁。圖／Disney+提供

車太鉉隱身成公車司機。圖／Disney+提供
車太鉉隱身成公車司機。圖／Disney+提供

柳承龍（左起）、韓孝周、趙寅成各自有不同超能力。圖／Disney+提供
柳承龍（左起）、韓孝周、趙寅成各自有不同超能力。圖／Disney+提供

高允貞擁有小全智賢封號。圖／Disney+提供
高允貞擁有小全智賢封號。圖／Disney+提供

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