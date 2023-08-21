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曾獲金馬和金鐘獎 林美秀：拿到金曲就可以退休

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
林美秀(左)和阿松搭檔主持公視台語台「全家有智慧」。圖／公視台語台提供
林美秀(左)和阿松搭檔主持公視台語台「全家有智慧」。圖／公視台語台提供

公視台語台的開台節目「全家有智慧」即將在28日推出第六季，由「國民媽媽」林美秀及「OS桑」阿松聯手主持，在節目籌備這段時間，林美秀為好友陳竹昇獻聲合唱台語新歌，雖然陳竹昇無緣抱回第34屆金曲獎最佳台語男歌手，但林美秀相當佩服陳竹昇跨足歌壇推出首張專輯，主持搭檔阿松也鼓勵曾獲金馬獎和金鐘獎的林美秀：「差金曲獎，就稱霸三金了！」林美秀開玩笑地說：「拿到就可以退休。」

被問及跨足歌壇可能性，林美秀鬆口向音樂製作人們喊話：「不排斥，但我對音樂不懂，很希望找到的製作人是懂音樂，如果真的有機會可以做這件事情，也算完成一個自己小小的願望。」阿松見狀馬上化身歌迷，大力稱讚林美秀的歌喉，林美秀謙虛表示：「唱歌跟演戲真的不一樣，演戲情感要放，但唱歌有時候收才知道在唱什麼，這個也是另外不同的學習。」言談中展現對專業的要求。

林美秀和阿松在經過前五季的相處，連生活中兩人也很有默契，在節目籌備期間兩人都會下廚，也互相分享菜單，阿松最近時常幫兒女準備早餐和宵夜，他得意說：「現在拿手菜是冰花煎餃，比例調好，酥酥脆脆的很好吃，我發現在廚房可以讓心靜下來。」阿松更笑稱自己最新的行業是二廚，每天包辦切菜、洗鍋子到整理廚餘，但林美秀卻喜歡自己下廚，甚至自我要求出菜順序、規定幾點上菜，遭阿松虧：「阿姐這根本是一間餐廳的規模了！」林美秀分享：「我很厲害，可以從冰箱裡面變出很多東西，在最短時間內變三、四道菜出來，最近更自己做韭菜盒子。」林美秀的好廚藝，連阿松都忍不住讚嘆：「姊夫（林美秀老公）真的很幸福！」

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