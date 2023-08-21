快訊

逾9成Apple Watch錶帶髒爆！3錶帶、這1類人細菌最多 清潔方法一次看

網球／史上最長辛辛那提名人賽 約克維奇逆轉阿爾卡拉斯奪冠

遭教授揉胸問「愛不愛老師」 台大4性騷受害人控「校方縱容性騷文化」

黑人出庭雨中比讚！前黑澀會斯亞「不是不報，時候未到」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
斯亞今出席2023電商主播大賽活動。記者李政龍／攝影
斯亞今出席2023電商主播大賽活動。記者李政龍／攝影

黑人陳建州大牙(周宜霈)指控性騷，而黑人反過來向大牙提出刑事告訴，黑人日前出庭在大雨中向媒體比讚引發熱議，也是「黑澀會美眉」出身的斯亞，今出席2023電商主播大賽擔任評審，被問及黑人一事，她說「我覺得那就是別人的事情，我們只要顧好自己就好，我覺得報應這種事，不是不報，時候未到。」

斯亞在黑人爆出性騷疑雲時，曾在IG寫下「如果某一天，一些未報的XX被報，我一定開香檳慶祝，天道好輪迴，蒼天饒過誰？」她今天透露，有一些人只是還沒有被爆出來，但她並不想當第一個吹哨者，「我覺得他會這樣對一個人，一定也會這樣對別人，我覺得人很難去改變自己的個性。」再追問她對方也是綜藝圈的大哥嗎？她回「他應該不算大哥，我認識的大哥都滿好的」，這時一旁的徐乃麟笑說「像這種時候，我一定要承認我是大哥」，讓現場忍不住哄堂大笑。

斯亞也說，私下和大牙很熟，認為對方是很照顧人的大姊姊，「因為我是節目裡年紀最小的，她都會問我錄影的狀況怎麼樣」，她表示也有關心對方，而目前大牙和黑人的官司已經進入司法程序，她也希望大牙能早日順利解決。對她而言，現在賺錢最重要，她不會主動去揭發加害者惡行。

相關新聞

黑人出庭雨中比讚！前黑澀會斯亞「不是不報，時候未到」

黑人陳建州遭大牙(周宜霈)指控性騷，而黑人反過來向大牙提出刑事告訴，黑人日前出庭在大雨中向媒體比讚引發熱議，也是「黑澀會美眉」出身的斯亞，今出席2023電商主播大賽擔任評審，被問及黑人一事，她說「我覺

浙江衛視「好聲音」聲明挨轟沒誠意　網友神解讀酸爆：看懂了

李玟生前控訴「中國好聲音」賽制不公慘遭節目組惡整錄音檔曝光後，引發網友痛批電視台、節目組，事隔3天，20日晚間浙江廣電集團（浙江衛視）終於發出聲明回應，不過大多網友認為這聲明說了跟沒說一樣，還有網友幫忙神翻譯，簡單解釋聲明背後的意思。

李玟別哭！甄妮開譙「好聲音」 政壇大咖出手了

李玟（CoCo）生前疑遭「中國好聲音」欺侮，節目播出平台「浙江衛視」昨發表聲明，允諾會進行調查，且將督促節目製作方上海燦星文化傳媒股份有限公司努力改進，然而李玟好友甄妮不領情，在臉書氣批：「不見棺材不落淚。現在道歉太遲了！」韓紅也不再吞忍，親自發聲「我期待上級主管部門的調查和未來對此類事件的規範」。

謝忻遊港遭拒收現金 店家高姿態遭港民撻伐 發文道歉了

謝忻日前到香港旅遊，到當地一家知名漢堡店用餐，不料當她掏出港幣準備結帳時，店員卻表示不收現金，還好路過的浙江女生及時幫她解圍，此事曝光後，有網友到店家的IG留言詢問為何不能收現金，店家竟回覆「因為現在是21世紀」，高傲態度引發香港網民的怒火，而店家昨天也在IG發文道歉。

那英姊姊遭控逼「好聲音」選手簽約 親回應駁斥：那不是我

李玟生前控訴「中國好聲音」錄音檔曝光，進而牽扯出那英的姊姊那辛，逼迫節目選手簽不公平合約，對此，那辛發文回應駁斥。

「好聲音」副導演柳驪被指霸凌李玟 網起底家世背景「不可撼動」

李玟生前控訴「中國好聲音」欺負、侮辱她的錄音檔曝光後，引發網友粉絲的不滿，之後李玟在錄影現場抗議比賽不公平的影片也跟著流出，在外界一片撻伐批評的聲浪中，節目副導演柳驪的回應，更被指是在霸凌李玟，網友起底她的家世背景是富三代，不是普通人能撼動，所以態度才會如此勢利傲慢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦