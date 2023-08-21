黑人出庭雨中比讚！前黑澀會斯亞「不是不報，時候未到」

黑人陳建州遭大牙(周宜霈)指控性騷，而黑人反過來向大牙提出刑事告訴，黑人日前出庭在大雨中向媒體比讚引發熱議，也是「黑澀會美眉」出身的斯亞，今出席2023電商主播大賽擔任評審，被問及黑人一事，她說「我覺得那就是別人的事情，我們只要顧好自己就好，我覺得報應這種事，不是不報，時候未到。」

斯亞在黑人爆出性騷疑雲時，曾在IG寫下「如果某一天，一些未報的XX被報，我一定開香檳慶祝，天道好輪迴，蒼天饒過誰？」她今天透露，有一些人只是還沒有被爆出來，但她並不想當第一個吹哨者，「我覺得他會這樣對一個人，一定也會這樣對別人，我覺得人很難去改變自己的個性。」再追問她對方也是綜藝圈的大哥嗎？她回「他應該不算大哥，我認識的大哥都滿好的」，這時一旁的徐乃麟笑說「像這種時候，我一定要承認我是大哥」，讓現場忍不住哄堂大笑。

斯亞也說，私下和大牙很熟，認為對方是很照顧人的大姊姊，「因為我是節目裡年紀最小的，她都會問我錄影的狀況怎麼樣」，她表示也有關心對方，而目前大牙和黑人的官司已經進入司法程序，她也希望大牙能早日順利解決。對她而言，現在賺錢最重要，她不會主動去揭發加害者惡行。

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