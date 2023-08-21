李玟別哭！甄妮開譙「好聲音」 政壇大咖出手了

李玟（CoCo）生前疑遭「中國好聲音」欺侮，節目播出平台「浙江衛視」昨發表聲明，允諾會進行調查，且將督促節目製作方上海燦星文化傳媒股份有限公司努力改進，然而李玟好友甄妮不領情，在臉書氣批：「不見棺材不落淚。現在道歉太遲了！」韓紅也不再吞忍，親自發聲「我期待上級主管部門的調查和未來對此類事件的規範」。

甄妮日前才在臉書開炮「參與『好聲音』的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起」，今早表示連日來都睡不好覺，傷心表示：「很難過，天不再公平。藝人異於常人，享受最好的待遇，優厚的報酬，此刻需要你們時卻噤聲。」顯然不滿其他人沒有聲援CoCo。

韓紅上月忍痛出席李玟追思會，得靠友人攙扶入座，顯見其悲痛情緒，對於李玟控訴「好聲音」的音檔以及學員陸續發聲，她說：「作為個人，我無法對一個事涉多方的複雜事件做調查、做評判。我期待上級主管部門的調查和未來對此類事件的規範！」

而作為CoCo的好朋友，韓紅形容CoCo善良、誠實，「我信任她也心疼她！無論如何，希望現在的CoCo已放下所有的悲傷和痛苦，從一切紛擾中解脫，依然像當年我認識她時那樣快樂迷人！CoCo，你安心。」由於韓紅擁有政治背景，是大陸「全國政協委員」以及「中央國家機關青聯常委」，此番捍衛亡友之舉讓粉絲齊聲盼「好聲音」盡快出面說明。

李玟生前疑遭「中國好聲音」欺侮。圖／摘自臉書

韓紅(前排右)心疼亡友李玟(前排中)被欺負。圖／摘自微博

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