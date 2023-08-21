謝忻遊港遭拒收現金 店家高姿態遭港民撻伐 發文道歉了

謝忻日前到香港旅遊，到當地一家知名漢堡店用餐，不料當她掏出港幣準備結帳時，店員卻表示不收現金，還好路過的浙江女生及時幫她解圍，此事曝光後，有網友到店家的IG留言詢問為何不能收現金，店家竟回覆「因為現在是21世紀」，高傲態度引發香港網民的怒火，而店家昨天也在IG發文道歉。
相關推薦：謝忻香港行險吃「霸王餐」 急攔路人求救幫付帳
謝忻遭香港餐廳拒收現金的貼文，引發香港網民熱烈討論，有網友認為，現金是香港法定貨幣，店家無權拒收，而店家面對網友詢問，仍態度高傲，表示「因為現在是21世紀」，徹底讓網民炸鍋，揚言要抵制店家，店家也發文道歉，表示因為疫情，去年11月開始拒收現金，對小編用詞不當相當抱歉。
而香港網友到謝忻臉書留言，希望她不會因為此事就對香港失望，謝忻則回覆「謝謝所有香港的朋友，我還是很喜歡香港，還是會繼續去香港玩的！」
黑人陳建州遭大牙(周宜霈)指控性騷，而黑人反過來向大牙提出刑事告訴，黑人日前出庭在大雨中向媒體比讚引發熱議，也是「黑澀會美眉」出身的斯亞，今出席2023電商主播大賽擔任評審，被問及黑人一事，她說「我覺
李玟生前控訴「中國好聲音」賽制不公慘遭節目組惡整錄音檔曝光後，引發網友痛批電視台、節目組，事隔3天，20日晚間浙江廣電集團（浙江衛視）終於發出聲明回應，不過大多網友認為這聲明說了跟沒說一樣，還有網友幫忙神翻譯，簡單解釋聲明背後的意思。
李玟（CoCo）生前疑遭「中國好聲音」欺侮，節目播出平台「浙江衛視」昨發表聲明，允諾會進行調查，且將督促節目製作方上海燦星文化傳媒股份有限公司努力改進，然而李玟好友甄妮不領情，在臉書氣批：「不見棺材不落淚。現在道歉太遲了！」韓紅也不再吞忍，親自發聲「我期待上級主管部門的調查和未來對此類事件的規範」。
謝忻日前到香港旅遊，到當地一家知名漢堡店用餐，不料當她掏出港幣準備結帳時，店員卻表示不收現金，還好路過的浙江女生及時幫她解圍，此事曝光後，有網友到店家的IG留言詢問為何不能收現金，店家竟回覆「因為現在是21世紀」，高傲態度引發香港網民的怒火，而店家昨天也在IG發文道歉。
李玟生前控訴「中國好聲音」錄音檔曝光，進而牽扯出那英的姊姊那辛，逼迫節目選手簽不公平合約，對此，那辛發文回應駁斥。
李玟生前控訴「中國好聲音」欺負、侮辱她的錄音檔曝光後，引發網友粉絲的不滿，之後李玟在錄影現場抗議比賽不公平的影片也跟著流出，在外界一片撻伐批評的聲浪中，節目副導演柳驪的回應，更被指是在霸凌李玟，網友起底她的家世背景是富三代，不是普通人能撼動，所以態度才會如此勢利傲慢。
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言