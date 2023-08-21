謝忻遊港遭拒收現金 店家高姿態遭港民撻伐 發文道歉了

謝忻日前到香港旅遊，到當地一家知名漢堡店用餐，不料當她掏出港幣準備結帳時，店員卻表示不收現金，還好路過的浙江女生及時幫她解圍，此事曝光後，有網友到店家的IG留言詢問為何不能收現金，店家竟回覆「因為現在是21世紀」，高傲態度引發香港網民的怒火，而店家昨天也在IG發文道歉。

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謝忻遭香港餐廳拒收現金的貼文，引發香港網民熱烈討論，有網友認為，現金是香港法定貨幣，店家無權拒收，而店家面對網友詢問，仍態度高傲，表示「因為現在是21世紀」，徹底讓網民炸鍋，揚言要抵制店家，店家也發文道歉，表示因為疫情，去年11月開始拒收現金，對小編用詞不當相當抱歉。

而香港網友到謝忻臉書留言，希望她不會因為此事就對香港失望，謝忻則回覆「謝謝所有香港的朋友，我還是很喜歡香港，還是會繼續去香港玩的！」

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