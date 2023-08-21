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那英姊姊遭控逼「好聲音」選手簽約 親回應駁斥：那不是我

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
那英姊姊那辛。 圖／擷自微博
那英姊姊那辛。 圖／擷自微博

李玟生前控訴「中國好聲音」錄音檔曝光，進而牽扯出那英的姊姊那辛，逼迫節目選手簽不公平合約，對此，那辛發文回應駁斥。

徐海星參加過「中國好聲音」第一季，當時是導師劉歡組4強及全國16強，之後也發片出道，日前李玟錄音檔曝光後，她發文控訴節目組對她的惡意炒作還有網路霸凌，當時通過盲選晉級後，藝人總監葛亮及那英的姊姊那辛就來找她簽約，因為那時所有的選手過關後，必須要與節目製作公司燦星旗下的經紀公司「夢響強音」簽約，而那辛那時是任職該公司，還盛傳她是「中國好聲音」創始人，不過徐海星看完合約條款，想要調整其中一些細節，遭葛亮則放話，合約條款是不會調整，如果不簽約接下來就等著看會發生什麼。如今她看到現在變得更壞，不僅欺負選手，還對導師下手。

對於這樣的控訴，那辛在微信朋友圈發文回應，提到自己不是燦星的老闆，也早已離開夢響強音，對於這些謠傳多年的謠言，她決定統一做出回應，稱自己很低調，有人打著她的旗號做不道德的事，她只是個平凡人沒有那麼翻手為雲覆手為雨的能量，對於外界指控逼人簽約之事，她強調自己做不了這些事，也不是她能做的，「真心的告訴大家，那不是我」。

徐海星發文揭露當年參加「中國好聲音」被逼簽約一事。 圖／擷自微博
徐海星發文揭露當年參加「中國好聲音」被逼簽約一事。 圖／擷自微博

那英姊姊那辛回應澄清逼簽約一事。 圖／擷自微博
那英姊姊那辛回應澄清逼簽約一事。 圖／擷自微博

徐海星。 圖／擷自微博
徐海星。 圖／擷自微博

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