「好聲音」副導演柳驪被指霸凌李玟 網起底家世背景「不可撼動」

李玟生前控訴「中國好聲音」欺負、侮辱她的錄音檔曝光後，引發網友粉絲的不滿，之後李玟在錄影現場抗議比賽不公平的影片也跟著流出，在外界一片撻伐批評的聲浪中，節目副導演柳驪的回應，更被指是在霸凌李玟，網友起底她的家世背景是富三代，不是普通人能撼動，所以態度才會如此勢利傲慢。

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網友流傳出柳驪的爺爺疑似是上海製片廠第一任廠長，而「中國好聲音」的製作公司燦星製作，柳驪家更是股東之一，在上海擁有的房產有一條街這麼多，聽說在英國還有城堡，在節目中柳驪雖是副導演，總導演是金磊，但據悉，在很多方面金磊都會請示柳驪，要由她拍板，才能做下一步工作。

還有曾參加過「中國好聲音」的選手控訴，與柳驪面談她總是一副傲慢又目中無人的態度，而且面談時還要先沒收手機，對選手的精神造成嚴重的打擊。

「中國好聲音」的副導演柳驪。 圖／擷自微博

網友盛傳「中國好聲音」的副導演柳驪家世背景強大。 圖／擷自微博

參加過「中國好聲音」的選手控訴副導演柳驪態度傲慢。 圖／擷自微博

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