「櫻桃小丸子」濱崎真人原型　3個月前陳屍家中享壽57歲

日本知名動漫畫「櫻桃小丸子」，是作者櫻桃子以童年為原型創作出的作品，其中同學濱崎一角是真有其人，而且是同名同姓濱崎憲孝，現在傳出他已過世，享年57歲。

據日媒報導，濱崎憲孝在今年5月下旬被發現陳屍在家中，據悉是隔璧一位高齡90幾歲的老太太發現，她表示3個月前突然沒見到濱崎出入，擔心一個人住的他出事，於是就前去查看，在門口喊了幾聲沒有人回應，接著就聞到一股異味，所以就報警，警察進去後發現他已死了。

「櫻桃小丸子」的作者櫻桃子2018年8月因乳癌病逝，當時追思會上，「濱崎」的原型人物濱崎憲孝也前來送好同學最後一程。

櫻桃小丸子的同學濱崎。 圖／擷自推特

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