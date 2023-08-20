李玟快看！「好聲音」剉咧等 浙江衛視出手調查

天后李玟（CoCo）上月5日辭世，生前疑遭到「中國好聲音」製作團隊欺侮，一段外流的音檔加上昔日學員們出面發聲，讓「好聲音」成為眾矢之的，許多網友留言抵制拒看並盼能替李玟討回公道。眼見風暴越滾越大，稍早「好聲音」播出平台浙江衛視發表聲明，表示將督促節目製作方上海燦星文化傳媒股份有限公司認真聽取大家意見。

浙江衛視所屬的浙江廣電集團在聲明中表示李玟是位好導師、好歌者，值得眾人銘記，也看到大批觀眾跟網友針對「中國好聲音」提出的意見及建議，「我們會認真傾聽吸收，督促節目製作方努力改進工作。」表明有責任跟義務加強節目監管，督促製作團隊在節目製作中維護公平、公正，讓每一位參與者都得到尊重，並承諾會進一步調查核實。

然而對於浙江衛視的聲明，網友多數不領情，還有人針對內文「督促節目製作方努力改進工作」一句抱持質疑態度，直言隱藏在背後的真相就是浙江衛視管不了，節目仍會正常播出。

浙江廣電集團聲明全文： 致《中國好聲音》觀眾和網友 近日，浙江廣電集團關注到廣大觀眾和網友對《中國好聲音》節目提出了許多意見和建議。我們會認真傾聽吸收，督促節目製作方努力改進工作，並對大家一直以來的支持表示感謝。 《中國好聲音》節目自2012年7月開播以來，有23位導師和近千名學員登上好聲音舞台。他們的付出和觀眾的呵護，陪伴着這檔節目一路走來。李玟老師就是其中一位好導師、好歌者，值得我們銘記！ 我們清醒地看到，《中國好聲音》節目也不斷遇到一些問題，離大家的期待還有差距。浙江衛視有責任有義務加強節目監管，履行好播出平台職責。同時，督促節目製作方上海燦星文化傳媒股份有限公司認真聽取大家意見，在節目製作中切實維護公平公正，讓每一位參與者都得到尊重。 針對大家關心的問題，浙江廣電集團將以負責任的態度進一步調查核實，並真誠歡迎廣大觀眾和網友監督。 再次感謝大家！ 浙江廣電集團 2023年8月20日

浙江廣電集團聲明表示有義務加強節目監管。圖／摘自微博

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