Melody全說了！ 首度公開談婚變「痛苦糾結好幾年」

Melody上個月宣布已和另一半吳育奇和平結束婚姻關係，她生活回歸正軌，和王貞妮重新開錄Podcast「姐妹悄悄話」，首次開口分享對婚變的看法，也澄清撤除文章是「天大的巧合」，自己身份證配偶欄真的已經恢復空白。

Melody公開婚變消息後，沒多久就出現各種爆料、揣測，指吳育奇遭誘導簽訂不平等離婚協議，被Melody奪走上億房產等。就在吳育奇提出離婚協議無效訴訟後，Melody的公告聲明消失，外界立刻產生聯想。但Melody親口解釋，她只是覺得差不多可以告一段落，跟經紀人討論後決定隱藏文章，不然對之後第一篇工作發文不公平。

她3月辦妥離婚，之所以選在7月公布，主要是為了降低對小孩生活的影響，因為暑假她習慣會帶孩子回美國娘家，正好可以有段緩衝。她的2個女兒都準備進入青春期，也提出很多問題 。Melody在請教多位專家和前輩後，對女兒們如實相告。「最好的方法就是誠實面對，不要以為小孩聽不懂，他們都知道」。

對於前夫的指控，Melody沒刻意辯駁，僅提到世界上沒有絕對的受害者，事情都是一體兩面，「把自己過好，沒有對不起別人，就是往前走」。其實她這段期間相當難受，隻身在台灣備感無助，全靠王貞妮、經紀人和好友輪番守護。

「我不ok的時候其實很恐怖，躺在地上爆哭，整個人歇斯底里。」她甚至三天三夜不吃不喝，哭累了就睡，好友怕她身體扛不住，還拿水餵她。Melody說，一度以為自己「真的要窒息」，但事情發生了只能面對，也希望女兒看到榜樣 ，最終靠著強大母性重新站起。

現在的Melody已經可以開心宣告：「我真的是乘風破浪的姐姐。」並以自己為例，和王貞妮一起列出女人年過40後應該要改變的6個心態。所以44歲的她決定勇敢放下不健康的關係，要讓所有人看到「女人是有選擇的」。

她不諱言冰凍三尺非一日之寒，「我內心的糾結和痛苦已經好幾年了」。在婚變風波中，她重新整理身邊的關係，也認清誰才是真正願意幫助她的人。她也承諾接下來一定會勇敢地往前走，讓自己人生下半場活的更精彩、更明白。

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