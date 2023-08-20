林俊傑上海開唱遭雷射筆射眼 粉絲怒抓兇手竟扯上周杰倫

JJ林俊傑19日前進上海開唱時，竟發生有粉絲拿雷射筆直接照射眼睛的意外事件，於是粉絲循線怒抓兇手，也發現對方疑為周杰倫粉絲，雙方粉絲隔空開戰。

JJ本月19、20日連續2天在上海虹口足球場舉辦演唱會，沒想到台下竟有觀眾以雷射筆直射眼睛，因有粉絲從大螢幕發現，隨即拍下照片PO上網公審，甚至紛紛猜測JJ的右眼偏紅，應該就是雷射筆釀禍，另有一段自彈自唱橋段，也因JJ被雷射筆照眼，刻意低頭避開，整段畫面全被粉絲捕捉。

網友們事後當起「柯南」，竟發現周杰倫官方粉絲群組流出的對話截圖裡，一名綽號「為杰沉淪」的網友放話已購買JJ演唱會前排位置，還會帶雷射筆進場，語帶惡意說：「希望能把林俊傑眼睛照瞎。」這段話直接觸怒林俊傑粉絲，紛紛公開譴責，不過也有粉絲認為可能是有心人士刻意挑起兩邊對立，因爲兩大天王私交甚篤，JJ4天前在IG的貼文，周董還有按讚相挺，顯見兩人之前的好情誼。

而記者求證JJ林俊傑方面，所屬的經紀公司則暫無回應。

周杰倫近來積極展開「嘉年華」世界巡演。圖╱杰威爾音樂提供 林士傑

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