真的差點拍到死！八點檔男星直接在片場昏厥

本土劇八點檔熟面孔江宏恩、何依霈、余秉諺、勇兔日前上「阿姐萬歲」，和苗可麗、陳志強大談拍戲辛酸史。他們當中竟然就有三人因為拍片險些喪命，回想起來仍餘悸猶存。

苗可麗表示，跳樓、跳海、撞車、打巴掌、被砸，是八點檔的基本標配。余秉諺則說自己曾覺得比起海邊，在湖裡面拍攝應該還好。那次導演要求他要在水中溺斃，需要先把氣吐掉，憋氣等待導演喊卡，沒想到當他想起來時卻起不來，因為腳已經被湖底的泥濘拖住，直到開始出現昏迷的狀況，工作人員才緊急把他拉起來，讓他直呼第一次腦中有人生跑馬燈經過。

陳志強也曾鬼門關前走一遭，他曾在溪邊拍攝下水戲，當時是12月、1月天氣最冷的時候，穿著防寒衣，全身包保鮮膜還是在水中凍到受不了，也因在水中用力過猛導致過度換氣。他後來上岸一直在火爐旁取暖，沒想到要拍攝時一站起來就暈倒，原因竟是在火爐旁吸了過量的一氧化碳，讓他表示當時真的差點掛掉。

勇兔也分享「一家團圓」剛開拍時，在寒流來的時候到海邊拍攝下水戲，拍到後面整個臉色發白、失溫，甚至劇組燒了一桶滾燙熱水往她身上倒，才讓她暖過來。

陳志強說拍八點檔有一個最特殊的生活模式就是「睡覺時間特別少」，拍到沒日沒夜，打趣說有時候累到生無可戀，很想要一台車開過來撞一下，讓他能受傷好好休息，更笑說好險後來有COVID-19，不需要被車撞，只要兩條線拿出來就能休息了。

勇兔竟然也有過同樣想法，笑說之前每次快篩時，都會閃過念頭希望出來是兩條線，因為真的太累。苗可麗爆料，因為休息時間太少，丁國琳乾脆直接買床墊放在片場，結果大家就輪流去睡，她還會帶電鍋來煮粥給大家吃，就算拍戲再累也要苦中作樂。 陳志強安撫重現經典反派台詞的苗可麗。圖／三立提供

陳志強和苗可麗正巧都是八點檔愛用演員。圖／三立提供

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