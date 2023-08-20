讓李玟無人攙扶跌倒 「好聲音」導演回應認了：能看嗎？
李玟生前控訴選秀節目「中國好聲音」的錄音檔曝光後，引發網友不滿指責電視台、節目組，而該節目導演的回應，則讓網友更是怒火中燒。
李玟的錄音檔曝光後，就有網友在社群留言詢問「中國好聲音」導演柳驪，「那你們到底有沒有這樣對待coco呢？這麼單純正義的人，真的好可惜」，而柳驪則回覆「確實可惜，不過誰讓她阻礙我們正常工作進行呢，沒辦法啊」，20日王澤鵬發長文還原總決賽當天的情況後，又有網友留言「為什麼明知道的情況下要故意cue走澤鵬」，導演再回應「舞台效果，不然錄出來倆人站在一起，能看嗎？到時罵的還是你們，指責CoCo還要人扶。你們有沒有想過呢」。
網友見到這樣的回應，紛紛怒批「這女人怎麼心這麼黑」、「比起coco因為腿傷而真的痛苦，居然是更擔心coco被扶可能會被指責？？？什麼邏輯」、「早就計畫好整COCO了，當然想好了說詞」、「這個心太黑，是個人就知道生命比舞臺效果重要吧？」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言