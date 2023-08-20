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讓李玟無人攙扶跌倒　「好聲音」導演回應認了：能看嗎？

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
李玟在「中國好聲音」總決賽表演時只能一人獨自站在舞台。 圖／擷自YouTube
李玟在「中國好聲音」總決賽表演時只能一人獨自站在舞台。 圖／擷自YouTube

李玟生前控訴選秀節目「中國好聲音」的錄音檔曝光後，引發網友不滿指責電視台、節目組，而該節目導演的回應，則讓網友更是怒火中燒。

李玟的錄音檔曝光後，就有網友在社群留言詢問「中國好聲音」導演柳驪，「那你們到底有沒有這樣對待coco呢？這麼單純正義的人，真的好可惜」，而柳驪則回覆「確實可惜，不過誰讓她阻礙我們正常工作進行呢，沒辦法啊」，20日王澤鵬發長文還原總決賽當天的情況後，又有網友留言「為什麼明知道的情況下要故意cue走澤鵬」，導演再回應「舞台效果，不然錄出來倆人站在一起，能看嗎？到時罵的還是你們，指責CoCo還要人扶。你們有沒有想過呢」。

網友見到這樣的回應，紛紛怒批「這女人怎麼心這麼黑」、「比起coco因為腿傷而真的痛苦，居然是更擔心coco被扶可能會被指責？？？什麼邏輯」、「早就計畫好整COCO了，當然想好了說詞」、「這個心太黑，是個人就知道生命比舞臺效果重要吧？」

「中國好聲音」導演回應。 圖／擷自微博
「中國好聲音」導演回應。 圖／擷自微博

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