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李玟為他抗議「好聲音」比賽不公 周菲戈發文：對不起，老師

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
李玟、周菲戈。 圖／擷自微博
李玟、周菲戈。 圖／擷自微博

李玟生前控訴選秀節目「中國好聲音」的錄音檔曝光後，立刻引發外界熱議，甚連當時李玟為自己學員周菲戈爭取公平比賽晉級資格的現場畫面也曝光，當事人周菲戈20日中午首度回應。

周菲戈在微博發文提到當得知李玟離世的消息那一刻起，感覺自己的人生就改變了，「我不知道每一天在發生什麼，我應該怎麼做」、「太多事情沒辦法報答，我不知道我還有沒有機會成為她的驕傲」，也談起參加「中國好聲音」後，第一次與李玟見面時，她就已把自己5位學員的資料都看過，也做足功課，手上拿著10幾頁的筆記，當時李玟脫了鞋，一隻腳就踩在凳子上坐著，還告訴他「我喜歡脫鞋，這樣舒服，你也可以，首先要讓自己舒服」。

接著就談到網路流傳那段李玟為學員爭取公平比賽的影片，那時是到了11進4那一輪，李玟這隊只剩下他與王澤鵬，其他隊是各自剩3個人，而比賽的規則是當天下午才知道，根據規則每組的第一名晉級，剩下的人待定參加第二天的晉級賽，他們隊只剩兩個人，失去待定資格，當天他是獲得88.3分，輸給王澤鵬，因此被淘汰，「之後就發生了大家都知道的事情」。

最後周菲戈也透露「這一年以來，我時常會想，其實這一切的起因是不是都是因為我，老師是因為我才發生的一切。沒有我，沒有參加好聲音，是不是老師就會順利的錄製完節目，是不是就不會有之後的那麼多事。」更寫道「對不起，老師」。同應他也曝光與李玟的對話截圖，李玟還安慰他「那就好，他們對你好就行啦，對你不好就告訴我」。

周菲戈。 圖／擷自微博
周菲戈。 圖／擷自微博

周菲戈發文回應。 圖／擷自微博
周菲戈發文回應。 圖／擷自微博

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