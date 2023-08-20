席琳狄翁病情嚴重 被迫退出歌壇？消失公眾眼前快600天

曾經紅極一時、唱片銷量全球超過兩億張的天后席琳狄翁，因罹患「僵硬人症候群（Stiff Person Syndrome）」，無法再像以往演唱，被迫在家養病，原先排定的演出也都暫時取消，正當歌迷希望她能能早日康復、回歸舞台時，專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」，卻語不驚人死不休，稱她因為病情太嚴重，站都站不穩，恐將就此退出歌壇，再也無法重現昔日的天籟美聲。

「國家詢問報」稱席琳已經快要600天沒有出現在公眾眼前，因為她現在常常會跌倒，也很容易抽搐到無法忍受，尤其一些大的聲音就能夠引發她的痙攣，然後被影響到又摔倒，她已經變得駝背，也因肌肉的抽搐承受很多的痛苦，這種狀況絕對沒辦法再辦演唱會。

早先席琳的姊姊克勞黛接受訪問時表示她的病還是沒有藥可以醫，但她很聽從醫生的指示，期盼能夠恢復健康，另一位姊姊琳達也已搬到她家中隨時照料，雖然克勞黛認為保持希望與樂觀對她很重要，「國家詢問報」卻稱這些情況不容外界樂觀，歌迷要做好「她再也不會公開演唱」的最壞打算。

席琳狄翁被傳因為病情太重，恐不會再公開演出。（路透資料照片）

udn討論區