袁惟仁「吐滿地黑血」仍防著老婆 陸元琪心死：一點尊嚴都沒有

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噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
陸元琪曝與前夫袁惟仁婚姻半年是甜蜜的。 圖／擷自YouTube
陸元琪曝與前夫袁惟仁婚姻半年是甜蜜的。 圖／擷自YouTube

陸元琪袁惟仁在2016年離婚，日前她上節目談到這段婚姻，只有前半年是甜蜜的，之後生完第二胎時就發現前夫袁惟仁外遇，在這過程中自覺得忍到沒有尊嚴。

陸元琪在「女人我最大」節目談到當初是先有後婚，懷孕3個月時2002年結婚，前半年是兩人最甜蜜的時刻，等到生下兒子後，前夫袁惟仁開始決定分房睡，甚至後來就直接去大陸工作，一個月只有5~7天在台灣，她一個人帶小孩過著偽單親的生活，2004年她因為子宮頸癌病變要開刀，前夫不願到醫院陪伴，直到因為開刀要配偶簽名，她拜託前夫對方才來醫院，當時就覺得自己為什麼一定要拜託這個人，手術完後隔了幾個月，她就懷了女兒，一度認為這可能是可以改變夫妻關係的機會，沒想到孩子才生下三個月，就得知前夫外遇，那時雖想離婚，但想到孩子還太小而作罷。

2015年有一天早晨，陸元琪發現家中愛犬一直在一樓浴室門口聞東聞西，打開門一看裡面洗臉盆、地上都是黑色的血，直覺前夫出事了，跑到客房一看，前夫嘴唇發白，還讓她不要碰他，但陸元琪仍是奮力將前夫撐起，開車急送到醫院，手術後她向前夫要健保卡，好方便辦理住院手續，這時他吐露放在工作室，但她不知前夫工作室地址，因此希望對方給鑰匙與地址好讓她能拿到健保卡，不過前夫死都不願說，只願讓助理去，她離開醫院上車後，忍不住崩潰痛哭，覺得自己一點尊嚴都沒有，同年10月生日時，她開口向前夫提離婚，拖了一年前夫才願意簽字，簽字的前幾天兩人不斷大吵，前夫更對她罵盡了所有難聽的話。

陸元琪生完第一胎後，與前夫袁惟仁就長期赴陸工作。 圖／擷自YouTube
陸元琪生完第一胎後，與前夫袁惟仁就長期赴陸工作。 圖／擷自YouTube

陸元琪到醫院開刀，拜託袁惟仁來醫院簽字。 圖／擷自YouTube
陸元琪到醫院開刀，拜託袁惟仁來醫院簽字。 圖／擷自YouTube

陸元琪曝生完第二胎後，就得知袁惟仁外遇。 圖／擷自YouTube
陸元琪曝生完第二胎後，就得知袁惟仁外遇。 圖／擷自YouTube

袁惟仁吐血住院不願讓陸元琪去工作室幫健保卡。 圖／擷自YouTube
袁惟仁吐血住院不願讓陸元琪去工作室幫健保卡。 圖／擷自YouTube

陸元琪自覺與前夫袁惟仁婚姻中一點尊嚴都沒有。 圖／擷自YouTube
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