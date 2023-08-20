劉雨柔首吐離婚真實內幕 前夫這個舉動讓她太心寒

劉雨柔去年宣布和黃育仁離婚，結束6年婚姻，她日前上TVBS「女人我最大」提到婚變原因，坦言當時她遇上拳擊館偷拍事件，前夫不顧她的感受，繼續在該拳擊館教課，並為了紀錄片宣傳接受採訪，還談到她的偷拍事件，無異是在她傷口上灑鹽，也讓她心寒決定離婚。

劉雨柔說，她和前夫在交往期間是遠距離，婚後才真的開始磨合，她連約前夫一起去大賣場採買日用品，都得約到1個月後才能成行，前夫還說自己只有2個小時，時間一到就走人，她則獨自扛著大包小包回家，「我坐在客廳思考，是不是我自己也可以做這些事？」

而最讓她無法忍受的，是她3年前在拳擊館練拳，竟在淋浴間被裝針孔偷拍，她當時身心備受打擊，婉拒媒體採訪，而黃育仁剛好有紀錄片要上映，她求他不要接受採訪，因為一定會被問到偷拍事件，但黃育仁立刻拒絕，還怒嗆她「以為大家都要看妳嗎」，又因為場地費比較便宜，黃育仁繼續在事發的拳擊館教課，絲毫不顧慮她的內心感受，兩人的婚姻也因此出現巨大裂痕。

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