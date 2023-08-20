快訊

現金不流行了？ 細看台灣三大貪官案 收賄手法如今更進化

柯文哲力挺高虹安 「一人毀全黨」焦慮在民眾黨內蔓延

李玟生前用命維護「好聲音」學員 王澤鵬發長文還原總決賽內幕

劉雨柔首吐離婚真實內幕 前夫這個舉動讓她太心寒

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
劉雨柔離婚1年，吐露離婚真正原因。圖／摘自臉書
劉雨柔離婚1年，吐露離婚真正原因。圖／摘自臉書

劉雨柔去年宣布和黃育仁離婚，結束6年婚姻，她日前上TVBS「女人我最大」提到婚變原因，坦言當時她遇上拳擊館偷拍事件，前夫不顧她的感受，繼續在該拳擊館教課，並為了紀錄片宣傳接受採訪，還談到她的偷拍事件，無異是在她傷口上灑鹽，也讓她心寒決定離婚。

劉雨柔說，她和前夫在交往期間是遠距離，婚後才真的開始磨合，她連約前夫一起去大賣場採買日用品，都得約到1個月後才能成行，前夫還說自己只有2個小時，時間一到就走人，她則獨自扛著大包小包回家，「我坐在客廳思考，是不是我自己也可以做這些事？」

而最讓她無法忍受的，是她3年前在拳擊館練拳，竟在淋浴間被裝針孔偷拍，她當時身心備受打擊，婉拒媒體採訪，而黃育仁剛好有紀錄片要上映，她求他不要接受採訪，因為一定會被問到偷拍事件，但黃育仁立刻拒絕，還怒嗆她「以為大家都要看妳嗎」，又因為場地費比較便宜，黃育仁繼續在事發的拳擊館教課，絲毫不顧慮她的內心感受，兩人的婚姻也因此出現巨大裂痕。

相關新聞

袁惟仁「吐滿地黑血」仍防著老婆 陸元琪心死：一點尊嚴都沒有

陸元琪與袁惟仁在2016年離婚，日前她上節目談到這段婚姻，只有前半年是甜蜜的，之後生完第二胎時就發現前夫袁惟仁外遇，在這過程中自覺得忍到沒有尊嚴。

李玟生前用命維護「好聲音」學員 王澤鵬發長文還原總決賽內幕

李玟生前一段控訴選秀節目「中國好聲音」的錄音檔曝光後，立刻引發熱議，而當時李玟心疼自己的學員，盡力為他們爭取公平比賽的機會，其中包含了怒遣責節目製作單位比賽規則不公

劉雨柔首吐離婚真實內幕 前夫這個舉動讓她太心寒

劉雨柔去年宣布和黃育仁離婚，結束6年婚姻，她日前上TVBS「女人我最大」提到婚變原因，坦言當時她遇上拳擊館偷拍事件，前夫不顧她的感受，繼續在該拳擊館教課，並為了紀錄片宣傳接受採訪，還談到她的偷拍事件，無異是在她傷口上灑鹽，也讓她心寒決定離婚

海外選手再曝「好聲音」選秀黑幕 扯出張惠妹道歉：不是你唱得不好

李玟生前一段控訴選秀節目「中國好聲音」的錄音檔曝光後，立刻引發熱議，此後有多位曾經參加過該節目的學員紛紛跳出來揭露內幕，一位澳洲籍的華人梁曉珺19日也出面爆料，製作單位疑收錢內定的內幕。

65歲「霸王花女神」胡慧中突現身合體朱延平 驚人樣貌曝光

兩岸電影展在繼上個月在台北落幕後，日前於中國四川雅安揭幕，除了台灣影人朱延平、傅孟柏、方志友、黃瀞怡、游安順、謝瓊煖、張...

AKIRA實境節目作客秀兒子照 林心如笑喊願當親家

實境節目「光開門就很忙了」最新一集邀請林志玲的日本丈夫AKIRA，擔任民宿小幫手。AKIRA對於照顧寵物們表現得非常熟練，林心如還跟他聊起父母經，笑說願意結為親家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦