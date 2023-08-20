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海外選手再曝「好聲音」選秀黑幕 扯出張惠妹道歉：不是你唱得不好

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
張惠妹。 圖／擷自臉書
張惠妹。 圖／擷自臉書

李玟生前一段控訴選秀節目「中國好聲音」的錄音檔曝光後，立刻引發熱議，此後有多位曾經參加過該節目的學員紛紛跳出來揭露內幕，一位澳洲籍的華人梁曉珺19日也出面爆料，製作單位疑收錢內定的內幕。

梁曉珺透露當時參加「中國好聲音」第二季的海外選拔，最後也成功獲得機會，可以前往上海錄製節目，他們一群4、50位來自美國、澳洲、加拿大等地的海外選手都聚集到上海，等待參加節目錄製，不料等到最後卻被通知不用錄了，可以回去了，因為名額已經滿了，這讓他們感到錯愕與不滿。

梁曉珺更揭露他們這些海外選手在過關斬將獲得機會後，工作人員就表示一定可以參加節目錄製，因此有不少人是休學或是辭去工作，自己花機票錢來上海，雖然最後迫於壓力，製作單位讓他們參加節目錄製，但是沒有一個人獲得導師的轉身，而這不是實力的問題，因為他們這些從海外選拔出來的選手，基本上實力是有保證的，她唱完後阿妹（張惠妹）就曾跟她說，「不是你唱得不好，是我們不能轉，沒有辦法轉，不好意思，對不起」。

之後，他們錄完離開攝影棚時，看到一群2、30個人走進來，經過詢問後得知這些人是前面已錄過，沒有獲得導師轉身，現在要再錄一次，她聽別人說，是因為這些人已付過錢了，所以原來不是沒有名額，是名額要留給這些人。

曾參加過「中國好聲音」的梁曉珺爆節目幕後黑箱作業。 圖／擷自微博
曾參加過「中國好聲音」的梁曉珺爆節目幕後黑箱作業。 圖／擷自微博
曾參加過「中國好聲音」的梁曉珺爆節目幕後黑箱作業。 圖／擷自微博
曾參加過「中國好聲音」的梁曉珺爆節目幕後黑箱作業。 圖／擷自微博
曾參加過「中國好聲音」的梁曉珺爆節目幕後黑箱作業。 圖／擷自微博
曾參加過「中國好聲音」的梁曉珺爆節目幕後黑箱作業。 圖／擷自微博
曾參加過「中國好聲音」的梁曉珺爆節目幕後黑箱作業。 圖／擷自微博
曾參加過「中國好聲音」的梁曉珺爆節目幕後黑箱作業。 圖／擷自微博
曾參加過「中國好聲音」的梁曉珺爆節目幕後黑箱作業。 圖／擷自微博
曾參加過「中國好聲音」的梁曉珺爆節目幕後黑箱作業。 圖／擷自微博
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曾參加過「中國好聲音」的梁曉珺爆節目幕後黑箱作業。 圖／擷自微博

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