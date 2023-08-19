65歲「霸王花女神」胡慧中突現身合體朱延平 驚人樣貌曝光

兩岸電影展在繼上個月在台北落幕後，日前於中國四川雅安揭幕，除了台灣影人朱延平、傅孟柏、方志友、黃瀞怡、游安順、謝瓊煖、張庭瑚等人現身，昔日主演「霸王花」系列的女神胡慧中更是特邀出席開幕式，一起為台灣電影加油打氣。
女神現身，更讓台灣群星瞬間變成小影迷，兩岸電影交流委員會主委朱延平看到更是驚呼太開心：「兩人大概有3、40年沒見面了！當年她也是我電影中的女主角啊！」胡慧中也開心的笑說：「即便有歲月，但我們都還是有情懷。」好久不見得她也很親切的跟台灣主創們一一問候，直呼台灣電影有這麼優秀的新生代，真是太好了。
開幕式上，朱延平導演表示這次沿途看到幾乎整個城市都有很多台灣電影展的大型看板，真的讓人很感動，而且這次帶來的六部台灣電影「本日公休」、「一家子兒咕咕叫」、「哈勇家」、「童話‧世界」、「你在我心上」、「詐團圓」質量都是一時之選，目前票房也都逼近9成，甚至還有影迷呼籲加場，主辦單位甚至一度想更換更大的影廳來放映，讓朱延平感動直說：「相信李行導演在天上一定感到十分的欣慰。」
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