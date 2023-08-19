AKIRA實境節目作客秀兒子照 林心如笑喊願當親家

實境節目「光開門就很忙了」最新一集邀請林志玲的日本丈夫AKIRA，擔任民宿小幫手。AKIRA對於照顧寵物們表現得非常熟練，林心如還跟他聊起父母經，笑說願意結為親家。

AKIRA在節目中跟寵物相處得很自在，他透露之前曾養過一隻法國鬥牛犬，但工作忙碌將小狗交給朋友照顧，現在小狗已經過世，這次在節目跟小狗們相處，讓他再度想起跟小狗相處的時光。AKIRA在節目中嘗試喝青草茶，苦到變成苦瓜臉，他也在節目中跳了一段舞蹈，邀請所有主持人同樂。

林心如跟AKIRA在節目中大聊父母經，AKIRA更秀出兒子的照片，林心如笑說：「我女兒不介意姐弟戀。」一旁的陳意涵打趣表示，林心如的丈夫霍建華或許會介意，林心如再笑回：「她爸爸自己都姐弟戀，介意什麼？」

這集節目中，餐飲改由章廣辰獨挑大梁負責客人飲食，但他把掉在地板的麵包水洗過再放入烤箱烘烤，一旁的陳昊森表示，「你肯定是最獨特的廚師。」

「光開門就很忙了」每週日晚上在TVBS歡樂台及TVBS精采台、台視及Netflix接力播出。

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