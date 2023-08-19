21歲網紅驚傳溺斃！知名歌手悲痛證實女兒離世

綜合外媒報導，墨西哥知名歌手路易斯（Luis Angel）的繼女，21歲的María Fernanda Robles和友人到墨西哥馬薩特蘭海灘遊玩時發生溺水意外，同行友人被救起，但María不幸身亡，且最初友人還找不到María，直到她的遺體被沖上岸。
報導中還指 María 在意外當時疑似處於酒醉狀態，但相關單位表示目前還在調查。
路易斯對外悲痛證實女兒離世，他感謝大眾關心，也希望能給予空間並尊他與家人重隱私。
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