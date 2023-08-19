21歲網紅驚傳溺斃！知名歌手悲痛證實女兒離世

從南非到好萊塢發展的莎莉賽隆，一直是觀眾心目中的大美人，後來也粉碎花瓶形象，變成眾所公認的演技派。雖然她的演出邀約不斷，從商業動作片到小品文藝片都有搶眼的表現，卻也難逃美女的宿命...

2023-08-19 15:58