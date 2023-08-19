林志穎嚴重車禍險半身不遂 吐「痛到難以形容」：每小時叫我怕我意識不清

林志穎經歷嚴重車禍幾乎停工一年，近來慢慢復工，就登上將會有高度唱跳訓練的大陸競賽綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」第3季，他17日發文曝傷後復出，挑戰「披荊斬棘的哥哥」的心情，讓網友感動為他應援，而18日中午節目先導片正式上線，林志穎則吐露當時嚴重，程度「一不小心就半身不遂」。
林志穎節目中首訪時談到去年車禍，坦言「其實傷得滿嚴重的，一不小心就半身不遂」，他透露在ICU基本每小時就會被叫起來，「因為他們怕我整個意識不清楚，有什麼任何狀況」，他也描述當時只要沒吃止痛藥就會痛到不得了，直言「痛到難以形容」。
他也透過節目再次感謝救了他的人們，「真的很謝謝你們救了我，讓我可以重新站在舞台上，讓我能夠勇敢的面對大家」。而林志穎領軍「偶像劇小生」組，與藍正龍、唐禹哲壓軸登場，讓在現場的哥哥們直喊「來了」，全場鼓掌歡迎，他還一一握手打招呼，胡彥斌直呼「真的沒變」，胡兵更稱節目強度不小，看到林志穎來挑戰，他表示「尊敬」。
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