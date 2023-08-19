李玟生前痛罵「好聲音」甄妮不忍了砲轟天王天后！

李玟生前控訴節目「中國好聲音」賽制不公的影片和音檔近日在網路上瘋傳，該節目的弊端也一一被參賽者揭露，大批網友痛罵節目組，要他們道歉，不過製作單位卻稱李玟的音檔遭惡意剪輯，讓網友更加火大。與李玟私交甚篤的大咖天后甄妮同樣看不下去，在社群怒嗆參加節目的參賽選手及導師，砲火相當猛烈。

甄妮在臉書痛批：「參與『好聲音』的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起！」曾擔任導師的那英、汪峰、庾澄慶、陳奕迅都被波及。

李玟生前痛罵「好聲音」的音檔傳出後，她昔日的隊員噤若寒蟬，甄妮是第一位大牌歌手，站出來為李玟發聲，她也透露早勸罹患乳癌的李玟：「不要接那些爛節目，好好休息。」

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甄妮力挺李玟發聲痛罵曾參與「好聲音」的歌手。圖／李玟家屬提供

李玟生前控訴「中國好聲音」賽制不公。圖／摘自微博

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