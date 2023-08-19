黑人陳建州現身北檢後神隱2天 突現身韓湘琴畫展開心合照

資深藝人韓湘琴在國父紀念館開畫展，和黑人（陳建州）私交甚篤的兒子唐志中開幕當天被媒體追問黑人相關問題，唐志中當時談到黑人，表示因為得知黑人要出庭，所以沒有邀請黑人參觀畫展。時隔兩日黑人於18日出席韓湘琴畫展，開心和唐志中全家及韓湘琴合照，看出來心情沒受官司影響。

唐志中當時表示已經認識黑人30年了，「我們是很好的朋友，不知道該說什麼，多說多錯，相信他的決定，他也很沉得住氣，我們就靜觀接下來會發生的事」。而黑人在18日果然也出席韓湘琴的畫展，韓湘琴在臉書po出和黑人的合照及全家合照，兩人笑得很開心。韓湘琴當時受訪時談到黑人則表示「他是個很好的孩子」，知道黑人和唐志中有交情。

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黑人陳建州(左)現身韓湘琴畫展。圖／摘自臉書

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