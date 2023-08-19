黑人陳建州現身北檢後神隱2天 突現身韓湘琴畫展開心合照

資深藝人韓湘琴在國父紀念館開畫展，和黑人（陳建州）私交甚篤的兒子唐志中開幕當天被媒體追問黑人相關問題，唐志中當時談到黑人，表示因為得知黑人要出庭，所以沒有邀請黑人參觀畫展。時隔兩日黑人於18日出席韓湘琴畫展，開心和唐志中全家及韓湘琴合照，看出來心情沒受官司影響。
唐志中當時表示已經認識黑人30年了，「我們是很好的朋友，不知道該說什麼，多說多錯，相信他的決定，他也很沉得住氣，我們就靜觀接下來會發生的事」。而黑人在18日果然也出席韓湘琴的畫展，韓湘琴在臉書po出和黑人的合照及全家合照，兩人笑得很開心。韓湘琴當時受訪時談到黑人則表示「他是個很好的孩子」，知道黑人和唐志中有交情。
延伸閱讀》
黑人捲性騷現身北檢 好友唐志中心疼力挺：望還他清白
大雨滂沱中向媒體比讚 黑人陳建州：有機會再對外說明
資深藝人韓湘琴在國父紀念館開畫展，和黑人（陳建州）私交甚篤的兒子唐志中開幕當天被媒體追問黑人相關問題，唐志中當時談到黑人，表示因為得知黑人要出庭，所以沒有邀請黑人參觀畫展。時隔兩日黑人於18日出席韓湘琴畫展，開心和唐志中全家及韓湘琴合照，看出來心情沒受官司影響。
許傑輝因被爆多起性騷擾行為，最終宣布退出演藝圈，一開始是有學生發文爆料，他在上表演課時要求學員們集體發出做愛的聲音，讓人感到不舒服，當時唐玲逆風相挺，還說：「什麼時候在開表演課？我也想報名。」結果卻「枉做小人」她趕緊刪文，18日她出席陳子強畫展記者會，尷尬表示：「跟他沒有私交，（獲知真相後）我也很震驚。」
70歲曾志偉18日驚傳來台灣為動脈瘤住院動刀，面對外界傳得沸沸揚揚。女兒曾寶儀透過經紀人低調證實「裝了一個支架，手術很順利」，其餘一切不便多談。
經常在各大活動擔任主持人的DJ圓圓，最近加入Pocast節目「籃人543」，和黃丹尼、李伯倫、許時清當起主持人，圓圓表示能夠加入自己所愛的運動類Podcast節目，她會盡力為推廣籃球這項運動而努力，也
李玟擔任「中國好聲音」導師卻遭侮辱，引爆網友怒火，負責製播的電視台過往「黑歷史」被翻出，今（18）日晚間又有新爆料，一名自稱曾擔任「中國好聲音」實習生的網友爆料「好聲音」欠薪，至今沒拿到報酬。
布蘭妮與結婚才一年的丈夫山姆阿沙里要離婚，被傳是山姆發現她和工作人員的性愛畫面，加上她曾突然暴打睡在床上的山姆，才令他忍無可忍，主動要斬斷這段婚姻。
根據專門報導八卦緋聞的TMZ，山姆身邊消息來
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言