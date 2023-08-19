曾逆風力挺許傑輝 唐玲尷尬曝兩人關係：我也很震驚！

許傑輝因被爆多起性騷擾行為，最終宣布退出演藝圈，一開始是有學生發文爆料，他在上表演課時要求學員們集體發出做愛的聲音，讓人感到不舒服，當時唐玲逆風相挺，還說：「什麼時候在開表演課？我也想報名。」結果卻「枉做小人」她趕緊刪文，18日她出席陳子強畫展記者會，尷尬表示：「跟他沒有私交，（獲知真相後）我也很震驚。」

唐玲表示，因自己並非表演科班出身，所以對各種表演方式都很「樂於學習」，當下看到學生的發文後選擇挺許傑輝，也是她「第一個反應」。唐玲還爆料，自己和陳子強演「孤戀花」時，剛認識就要演床戲，現場很熱還要在棉被裡「挪來挪去」，讓她很緊張，很感謝陳子強帶戲，陳子強則笑說：「我也很緊張！前一天還特地去看她的寫真集。」

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