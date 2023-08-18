70歲曾志偉驚傳手術動刀 曾寶儀證實現況「裝支架」
70歲曾志偉18日驚傳來台灣為動脈瘤住院動刀，面對外界傳得沸沸揚揚。女兒曾寶儀透過經紀人低調證實「裝了一個支架，手術很順利」，其餘一切不便多談。
曾志偉近幾年身體狀況備受注意，更一度傳出染疫病重，曾寶儀還曾說過「我們回家吧2」記者會被問到「曾志偉需要坐輪椅代步？」時曾當眾哽咽，並表示受到疫情影響，2人已有2年多沒見面，而且爸爸年紀越來越大，很擔心他的身體狀況，並坦言曾志偉有痛風問題，所以這次手術事件傳出，再度引發關注。
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