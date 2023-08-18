DJ圓圓驚爆健康亮紅燈！膽囊「長東西」嚇瘋了

經常在各大活動擔任主持人的DJ圓圓，最近加入Pocast節目「籃人543」，和黃丹尼、李伯倫、許時清當起主持人，圓圓表示能夠加入自己所愛的運動類Podcast節目，她會盡力為推廣籃球這項運動而努力，也說自己平常都有在各種球場擔任活動主持人，對於球賽的規則都超熟請大家放心，喊話：「DJ圓圓隨時在運動場上為大家服務，不管在哪個領域我都可以！」

圓圓最近主持大陸演員檀建次粉絲見面會，人氣爆棚的檀建次射箭遊戲片段躍上微博熱搜，讓圓圓笑稱：「這應該是我人生中最接近微博熱搜的一刻，真的是沒想到！」也因主持了檀建次的這場活動，讓很多原本已經沒在聯絡的女生朋友主動敲她關心她的工作，讓圓圓苦笑說：「大家不要太現實！」數一數竟然有快20個女生朋友重新聯絡上，也算是另外一個意外的收穫。

圓圓笑稱自己有「閒置恐慌症」，總是想要把空蕩的行事曆中排滿大大小小的工作行程，看她經營的社群媒體就可以知道她也是飛行穿梭在各大城市當中，不管是上通告訪問或是主持活動等等，哪裡派給她工作就是使命必達的態度，十分敬業。但這樣的生活也讓她身體開始出現狀況，圓圓日前去做健康檢查，竟發現自己的膽囊上長了兩顆0.2到0.4公分的息肉，幸好是良性，只要定期追蹤即可。

工作已一路排到了年底跨年場的圓圓一定是會非常忙碌，圓圓只求老天爺保佑不要讓她的膽囊息肉繼續變大，也請家人及粉絲朋友們不要擔心，她還是會好好照顧自己身體的。

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圓圓（左）日前主持大陸男星檀建次的見面會。圖／DJ圓圓提供

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