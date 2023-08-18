快訊

妙齡女母胎單身、愛乾淨卻得菜花 醫曝1物共用超危險

DJ圓圓驚爆健康亮紅燈！膽囊「長東西」嚇瘋了

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
圓圓忙到身體出狀況。圖／DJ圓圓提供
圓圓忙到身體出狀況。圖／DJ圓圓提供

經常在各大活動擔任主持人的DJ圓圓，最近加入Pocast節目「籃人543」，和黃丹尼、李伯倫、許時清當起主持人，圓圓表示能夠加入自己所愛的運動類Podcast節目，她會盡力為推廣籃球這項運動而努力，也說自己平常都有在各種球場擔任活動主持人，對於球賽的規則都超熟請大家放心，喊話：「DJ圓圓隨時在運動場上為大家服務，不管在哪個領域我都可以！」

圓圓最近主持大陸演員檀建次粉絲見面會，人氣爆棚的檀建次射箭遊戲片段躍上微博熱搜，讓圓圓笑稱：「這應該是我人生中最接近微博熱搜的一刻，真的是沒想到！」也因主持了檀建次的這場活動，讓很多原本已經沒在聯絡的女生朋友主動敲她關心她的工作，讓圓圓苦笑說：「大家不要太現實！」數一數竟然有快20個女生朋友重新聯絡上，也算是另外一個意外的收穫。

圓圓笑稱自己有「閒置恐慌症」，總是想要把空蕩的行事曆中排滿大大小小的工作行程，看她經營的社群媒體就可以知道她也是飛行穿梭在各大城市當中，不管是上通告訪問或是主持活動等等，哪裡派給她工作就是使命必達的態度，十分敬業。但這樣的生活也讓她身體開始出現狀況，圓圓日前去做健康檢查，竟發現自己的膽囊上長了兩顆0.2到0.4公分的息肉，幸好是良性，只要定期追蹤即可。

工作已一路排到了年底跨年場的圓圓一定是會非常忙碌，圓圓只求老天爺保佑不要讓她的膽囊息肉繼續變大，也請家人及粉絲朋友們不要擔心，她還是會好好照顧自己身體的。

延伸閱讀》

獨／31歲「模仿犯」女星江宜蓉「假懷孕」狀態現身！吐心聲：無法說出堅決不生

SEVENTEEN隊長S.COUPS出意外 「韌帶斷裂需手術」活動中斷

圓圓（左）日前主持大陸男星檀建次的見面會。圖／DJ圓圓提供
圓圓（左）日前主持大陸男星檀建次的見面會。圖／DJ圓圓提供

相關新聞

DJ圓圓驚爆健康亮紅燈！膽囊「長東西」嚇瘋了

經常在各大活動擔任主持人的DJ圓圓，最近加入Pocast節目「籃人543」，和黃丹尼、李伯倫、許時清當起主持人，圓圓表示能夠加入自己所愛的運動類Podcast節目，她會盡力為推廣籃球這項運動而努力，也

「中國好聲音」遭爆欠薪6年至今沒給 工作人員曝「當時說公司快倒閉了」

李玟擔任「中國好聲音」導師卻遭侮辱，引爆網友怒火，負責製播的電視台過往「黑歷史」被翻出，今（18）日晚間又有新爆料，一名自稱曾擔任「中國好聲音」實習生的網友爆料「好聲音」欠薪，至今沒拿到報酬。

布蘭妮遭控家暴、偷吃毀婚姻 蠻不在乎還想回歌壇

布蘭妮與結婚才一年的丈夫山姆阿沙里要離婚，被傳是山姆發現她和工作人員的性愛畫面，加上她曾突然暴打睡在床上的山姆，才令他忍無可忍，主動要斬斷這段婚姻。 根據專門報導八卦緋聞的TMZ，山姆身邊消息來

吳姍儒被酸「無法賣弄風騷」當主持人　高EQ回應被讚爆

Sandy吳姍儒去年與交往五年的圈外男友「王先生」結婚，並在九月宣布懷孕消息，今年三月生下兒子「小初一」，粉絲們都十分替她開心。產後吳姍儒休養多時，沒想到卻引來網友酸言酸語，狠批她「無法賣弄風騷也就不可能繼續當主持人」，對此她也在臉書發長文回應此事，樂觀想法立刻引來網友盛讚，直誇她很棒、高EQ。

聽李玟音檔氣到發抖 「好聲音」選手痛罵燦星惡劣至極曝11年前被威脅

李玟CoCo生前淚訴因指出「中國好聲音」賽制不公遭節目組侮辱，讓人聽了心碎又憤怒，而繼昔日選手李嘉捷爆料節目黑幕但致歉後，首季選手徐海星也發聲了，痛罵製作單位「燦星製作」惡劣至極，並爆料曾在簽約時遭威脅！

陳子強昔離婚狂跑地檢署 許效舜「往痛處打」擊中內心

陳子強公益畫展18日舉辦記者會，邀來「心靈導師」許效舜、劇中「前妻」唐玲及「前女友」陳立芹都來當嘉賓，他形容這些人都是他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦