「中國好聲音」遭爆欠薪6年至今沒給 工作人員曝「當時說公司快倒閉了」

李玟擔任「中國好聲音」導師卻遭侮辱，引爆網友怒火，負責製播的電視台過往「黑歷史」被翻出，今（18）日晚間又有新爆料，一名自稱曾擔任「中國好聲音」實習生的網友爆料「好聲音」欠薪，至今沒拿到報酬。
大陸博主「師太娛樂」晚間公開一段私訊內容，網友爆料他在「好聲音」節目實習工作時，對方承諾用「發票換工資」，並列出了換取條件，但最後卻沒拿到工資，並稱當時給的說辭是公司快倒閉了，發不出錢，且是到了實習工作結束了才說。網友還透露當時沒給工資，交出去的發票也沒退還，直問：「那請問這些發票拿去幹嘛了？」，而據網曝公布換取條件的日期，為2017年，也就是6年來薪水毫無下文。
而網友看到爆料，一是批評不給薪水，二是質疑「用發票換工資」是否涉及逃稅？大罵「好聲音」與製作公司「燦星製作」欺負學員、欺負導師，還坑員工。
李玟擔任「中國好聲音」導師卻遭侮辱，引爆網友怒火，負責製播的電視台過往「黑歷史」被翻出，今（18）日晚間又有新爆料，一名自稱曾擔任「中國好聲音」實習生的網友爆料「好聲音」欠薪，至今沒拿到報酬。
布蘭妮與結婚才一年的丈夫山姆阿沙里要離婚，被傳是山姆發現她和工作人員的性愛畫面，加上她曾突然暴打睡在床上的山姆，才令他忍無可忍，主動要斬斷這段婚姻。
根據專門報導八卦緋聞的TMZ，山姆身邊消息來
Sandy吳姍儒去年與交往五年的圈外男友「王先生」結婚，並在九月宣布懷孕消息，今年三月生下兒子「小初一」，粉絲們都十分替她開心。產後吳姍儒休養多時，沒想到卻引來網友酸言酸語，狠批她「無法賣弄風騷也就不可能繼續當主持人」，對此她也在臉書發長文回應此事，樂觀想法立刻引來網友盛讚，直誇她很棒、高EQ。
李玟CoCo生前淚訴因指出「中國好聲音」賽制不公遭節目組侮辱，讓人聽了心碎又憤怒，而繼昔日選手李嘉捷爆料節目黑幕但致歉後，首季選手徐海星也發聲了，痛罵製作單位「燦星製作」惡劣至極，並爆料曾在簽約時遭威脅！
陳子強公益畫展18日舉辦記者會，邀來「心靈導師」許效舜、劇中「前妻」唐玲及「前女友」陳立芹都來當嘉賓，他形容這些人都是他...
美女前主播簡立喆今天爆出與鄰居發生停車糾紛，更有不少報導指出她被依毀損罪起訴，簡立喆下午擔任S2O音樂祭記者會主持人的簡立喆，親現身受訪解釋經過，強調消息有誤，因為她昨天已和對方達成和解。
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