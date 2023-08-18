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「中國好聲音」遭爆欠薪6年至今沒給 工作人員曝「當時說公司快倒閉了」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
「中國好聲音」頻被爆黑料。 圖／截自微博/中國好聲音
「中國好聲音」頻被爆黑料。 圖／截自微博/中國好聲音

李玟擔任「中國好聲音」導師卻遭侮辱，引爆網友怒火，負責製播的電視台過往「黑歷史」被翻出，今（18）日晚間又有新爆料，一名自稱曾擔任「中國好聲音」實習生的網友爆料「好聲音」欠薪，至今沒拿到報酬。

大陸博主「師太娛樂」晚間公開一段私訊內容，網友爆料他在「好聲音」節目實習工作時，對方承諾用「發票換工資」，並列出了換取條件，但最後卻沒拿到工資，並稱當時給的說辭是公司快倒閉了，發不出錢，且是到了實習工作結束了才說。網友還透露當時沒給工資，交出去的發票也沒退還，直問：「那請問這些發票拿去幹嘛了？」，而據網曝公布換取條件的日期，為2017年，也就是6年來薪水毫無下文。

而網友看到爆料，一是批評不給薪水，二是質疑「用發票換工資」是否涉及逃稅？大罵「好聲音」與製作公司「燦星製作」欺負學員、欺負導師，還坑員工。

「中國好聲音」頻被爆黑料。 圖／截自微博/師太娛樂
「中國好聲音」頻被爆黑料。 圖／截自微博/師太娛樂

「中國好聲音」頻被爆黑料。 圖／截自微博/師太娛樂
「中國好聲音」頻被爆黑料。 圖／截自微博/師太娛樂

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