吳姍儒被酸「無法賣弄風騷」當主持人　高EQ回應被讚爆

Sandy吳姍儒去年與交往五年的圈外男友「王先生」結婚，並在九月宣布懷孕消息，今年三月生下兒子「小初一」，粉絲們都十分替她開心。產後吳姍儒休養多時，沒想到卻引來網友酸言酸語，狠批她「無法賣弄風騷也就不可能繼續當主持人」，對此她也在臉書發長文回應此事，樂觀想法立刻引來網友盛讚，直誇她很棒、高EQ。

吳姍儒首先表示自己並沒有生氣或走心，反而是思考起「媽媽」是什麼樣的角色。她回憶自己做主持人已經九年，有人喜歡有人討厭，對於評價或建議她都會冷靜吸收，並分享自己的原則就是「有工作就做，做到沒工作為止」。至於「媽媽」她認為自己還很菜，並表示跟主持人工作有點像，每一場主持都是未知數，跟孩子每一天的成長改變一樣。

接著吳姍儒用自己沒賣弄風騷得了三次獎回擊網友，表示自己當媽媽當得又累又幸福，樂觀回應：「所以不論你在電視裡、網路上、路上、書架上、廣播中、社群媒體上⋯看到的我是吳姍儒、是主持人、是媽媽、是誰的誰⋯我都感謝你。」最後更向所有媽媽喊聲：「不要被外面的聲音影響了，妳只是媽媽就已經非常了不起了。」溫暖又感性的發言讓許多網友感到共鳴，紛紛大讚吳姍儒高EQ、樂觀又自信。

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