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T1聯盟／特攻解約後才簽約 台新跳出來澄清無惡意挖角林秉聖

「山道猴」爆紅！網喊超寫實 曝類似劇情在「這社團」頻上演

聽李玟音檔氣到發抖 「好聲音」選手痛罵燦星惡劣至極曝11年前被威脅

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
徐海星。 圖／截自微博／徐海星
徐海星。 圖／截自微博／徐海星

李玟CoCo生前淚訴因指出「中國好聲音」賽制不公遭節目組侮辱，讓人聽了心碎又憤怒，而繼昔日選手李嘉捷爆料節目黑幕但致歉後，首季選手徐海星也發聲了，痛罵製作單位「燦星製作」惡劣至極，並爆料曾在簽約時遭威脅！

徐海星為2012《中國好聲音》選手，她18日中午發文，開頭便說道「聽完CoCo的錄音真的氣到發抖，還有什麼能比這個節目的製作單位更惡劣呢？」她表示感謝導師劉歡以及節目中的樂手老師，但對於製作單位，她直說：「我從來不感謝這個節目當年對我惡意炒作含長達數年的網爆。」

徐海星還爆料當時盲選播出後沒幾天，「好聲音」的藝人總監葛亮及那辛（那英姊姊）就來找她簽約，當時還騙她說公司就是導師劉歡的公司，還好她有向劉歡確認，而她讀完合約條款表示有些部分想再協商時，對方竟跟她家人說合約不可能調整，甚至威脅：「今天要是不簽約的話，揪下來你們就等著看會發生什麼吧，海星這輩子從今天就毀了」。

而今看到CoCo的遭遇，徐海星直罵「你們變得更壞了，不僅欺負選手，還對導師下手。你當個人吧！」

延伸閱讀》

李嘉捷爆「好聲音」內幕一夕改口致歉節目組　網驚「被威脅？」：保護好自己

徐海星痛罵「中國好聲音」製作單位。 圖／截自微博
徐海星痛罵「中國好聲音」製作單位。 圖／截自微博

徐海星痛罵「中國好聲音」製作單位。 圖／截自微博
徐海星痛罵「中國好聲音」製作單位。 圖／截自微博

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