陳子強昔離婚狂跑地檢署 許效舜「往痛處打」擊中內心

陳子強公益畫展18日舉辦記者會，邀來「心靈導師」許效舜、劇中「前妻」唐玲及「前女友」陳立芹都來當嘉賓，他形容這些人都是他生命中的貴人，尤其在他與前妻傅天穎打離婚官司的人生低谷時期，給他許多幫助，許效舜也不忘繼續虧：「誰沒去過地檢署。」

陳子強約10年前與傅天穎官司打得不可開交，常得放下工作跑地檢署，當時與許效舜工作時，對方出其不意的一句話，常能打動他的內心世界。許效舜形容，人在置之死地而後生的階段，去說安慰的話反而會讓對方更難過，「不要往那個痛處走。」陳子強笑著接話：「要往那個痛處打！」

陳子強也感嘆，當時只是感情學分沒有修好，不代表整個人生就沒了，並自嘲：「下次我結婚，還是會找他（許效舜）來。」許效舜笑說：「第二次我就不包紅包了，因為第一次我包很多。」陳子強則喊：「但第一次不是我收的啊！」

陳子強與舞蹈老師陳以仁穩定交往9年，一度傳出要結婚，但他表示目前「先暫緩」，因工作剛回歸正軌，前幾年疫情也幾乎沒收入，「經紀人已經發通緝令，要為公司賺點錢了。」和女友也有共識要先拚工作，女友未現身畫展，他說：「她比我還忙！」

兒子「小天子」已18歲準備上大學，陳子強形容兩人現在關係如兄弟，兒子也主動問他畫展有沒有需要幫忙的地方，前一晚也來幫貼海報。至於兒子與女友的相處，陳子強透露有跟兒子說好，爸爸的交友圈他不用涉足，會一起吃飯但不是「例行公事」，不用有負擔。

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唐玲(左)、陳立芹(右)分別在戲劇中演過陳子強的妻子、女友。記者杜沛學／攝影

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