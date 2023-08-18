快訊

T1聯盟／特攻解約後才簽約 台新跳出來澄清無惡意挖角林秉聖

「山道猴」爆紅！網喊超寫實 曝類似劇情在「這社團」頻上演

陳子強昔離婚狂跑地檢署 許效舜「往痛處打」擊中內心

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
許效舜(左)出席陳子強創作個展茶會。記者沈昱嘉／攝影
許效舜(左)出席陳子強創作個展茶會。記者沈昱嘉／攝影

陳子強公益畫展18日舉辦記者會，邀來「心靈導師」許效舜、劇中「前妻」唐玲及「前女友」陳立芹都來當嘉賓，他形容這些人都是他生命中的貴人，尤其在他與前妻傅天穎打離婚官司的人生低谷時期，給他許多幫助，許效舜也不忘繼續虧：「誰沒去過地檢署。」

陳子強約10年前與傅天穎官司打得不可開交，常得放下工作跑地檢署，當時與許效舜工作時，對方出其不意的一句話，常能打動他的內心世界。許效舜形容，人在置之死地而後生的階段，去說安慰的話反而會讓對方更難過，「不要往那個痛處走。」陳子強笑著接話：「要往那個痛處打！」

陳子強也感嘆，當時只是感情學分沒有修好，不代表整個人生就沒了，並自嘲：「下次我結婚，還是會找他（許效舜）來。」許效舜笑說：「第二次我就不包紅包了，因為第一次我包很多。」陳子強則喊：「但第一次不是我收的啊！」

陳子強與舞蹈老師陳以仁穩定交往9年，一度傳出要結婚，但他表示目前「先暫緩」，因工作剛回歸正軌，前幾年疫情也幾乎沒收入，「經紀人已經發通緝令，要為公司賺點錢了。」和女友也有共識要先拚工作，女友未現身畫展，他說：「她比我還忙！」

兒子「小天子」已18歲準備上大學，陳子強形容兩人現在關係如兄弟，兒子也主動問他畫展有沒有需要幫忙的地方，前一晚也來幫貼海報。至於兒子與女友的相處，陳子強透露有跟兒子說好，爸爸的交友圈他不用涉足，會一起吃飯但不是「例行公事」，不用有負擔。

延伸閱讀》

獨／明華園第三代突面癱半身麻痺！像木乃伊查不出病因

唐玲(左)、陳立芹(右)分別在戲劇中演過陳子強的妻子、女友。記者杜沛學／攝影
唐玲(左)、陳立芹(右)分別在戲劇中演過陳子強的妻子、女友。記者杜沛學／攝影

陳子強創作個展茶會。記者沈昱嘉／攝影
陳子強創作個展茶會。記者沈昱嘉／攝影

相關新聞

吳姍儒被酸「無法賣弄風騷」當主持人　高EQ回應被讚爆

Sandy吳姍儒去年與交往五年的圈外男友「王先生」結婚，並在九月宣布懷孕消息，今年三月生下兒子「小初一」，粉絲們都十分替她開心。產後吳姍儒休養多時，沒想到卻引來網友酸言酸語，狠批她「無法賣弄風騷也就不可能繼續當主持人」，對此她也在臉書發長文回應此事，樂觀想法立刻引來網友盛讚，直誇她很棒、高EQ。

聽李玟音檔氣到發抖 「好聲音」選手痛罵燦星惡劣至極曝11年前被威脅

李玟CoCo生前淚訴因指出「中國好聲音」賽制不公遭節目組侮辱，讓人聽了心碎又憤怒，而繼昔日選手李嘉捷爆料節目黑幕但致歉後，首季選手徐海星也發聲了，痛罵製作單位「燦星製作」惡劣至極，並爆料曾在簽約時遭威脅！

陳子強昔離婚狂跑地檢署 許效舜「往痛處打」擊中內心

陳子強公益畫展18日舉辦記者會，邀來「心靈導師」許效舜、劇中「前妻」唐玲及「前女友」陳立芹都來當嘉賓，他形容這些人都是他...

美女主播簡立喆「折凹雨刷洩憤」遭起訴 露面解釋「消息有誤」

美女前主播簡立喆今天爆出與鄰居發生停車糾紛，更有不少報導指出她被依毀損罪起訴，簡立喆下午擔任S2O音樂祭記者會主持人的簡立喆，親現身受訪解釋經過，強調消息有誤，因為她昨天已和對方達成和解。 檢警

突發狀況太猛烈！「玩很大」開播9年來首度中斷錄影

「綜藝玩很大」相隔四年多再訪馬來西亞，卻遇到前所未有的突發狀況。來自大馬的謝佳見領軍前往怡保，就在藝人班底於凱利古堡分隊遊戲時，突然下起滂沱大雨，雨勢之大讓製作單位不得不忍痛中斷拍攝，成為節目開播9年來頭一回沒玩完遊戲就撤退。

「好聲音」參賽者爆內幕！「前10名都能買」挺李玟

天后李玟生前指控「中國好聲音」音檔昨（17）日於陸網曝光，不過節目組則回應音檔有惡意剪輯成分，反而讓許多網友更加不滿。今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦