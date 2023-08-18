美女主播簡立喆「折凹雨刷洩憤」遭起訴 露面解釋「消息有誤」

美女前主播簡立喆今天爆出與鄰居發生停車糾紛，更有不少報導指出她被依毀損罪起訴，簡立喆下午擔任S2O音樂祭記者會主持人的簡立喆，親現身受訪解釋經過，強調消息有誤，因為她昨天已和對方達成和解。

檢警調查，簡立喆因不滿張姓鄰居今年6月將車輛停在家門口太久，不利長輩在颱風前修剪門前樹枝，她曾請警察找車主移車但卻無果，最後才會氣得將雨刷折彎。對此，張男則稱因剛發生車禍車較少用，且張男認為停車處沒有畫紅線，不屬於違規，並控車損、擋風玻璃也被打破，要求簡立喆賠償5萬元。經過調閱監視器，無法證明車損、擋風玻璃被打破與簡立喆有關，考量雙方未達成和解，因此依毀損罪將簡立喆起訴。

簡立喆對這些相關新聞回應「一切都很詭異」，透露對方已停了一年的霸王車，她也多次報警請他移車、甚至在對方車子留紙條，但警方表示，聯繫對方態度都很不好，對方更說自己腳受傷，所以明顯就是不想移車。

簡立喆的父親已經80幾歲了，因為不實要修剪花草樹木，還想邀請專業園丁處理，但對方也因為怕弄到車子不願接受，車主甚至說「車子很爛，被破壞就算了」。後來警察建議她找里長幫忙，里長說車主甚至不是住這一區的，因此完全沒辦法，就連市政府勘驗後，發現此地不能停車，所以該地是要畫紅線，結果對方即便被開單也仍不願移車。

結果就在簡立喆忍無可忍之後，決定折對方雨刷，但車主隔天就出現了，她當下就承認錯誤，「我敢做敢當，對方也說願意和解」，她還因此去查價格，因為對方的車是20年老車，就算進場維修也只要3000元，沒想到對方開價55000，還說已向警方告知，警方說當初對方僅說1萬多就可和解，結果車主自己又出現，是包括精神賠償等費用，還詢問簡立喆工作，聽到她現在經營自媒體，體恤自媒體很辛苦，所以以兩萬多台幣和解就好，而這一切已在昨天完成，所以簡立喆強調「我沒有像新聞一樣，說我被遭到起訴」。

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