快訊

大陸控台違反WTO規定喊斷ECFA 我經濟部回應了

蘋果iPhone 15再曝快充效率大躍進「贏主流安卓手機」 卻因3問題大減產

美女主播簡立喆「折凹雨刷洩憤」遭起訴 露面解釋「消息有誤」

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
簡立喆。圖／摘自臉書
簡立喆。圖／摘自臉書

美女前主播簡立喆今天爆出與鄰居發生停車糾紛，更有不少報導指出她被依毀損罪起訴，簡立喆下午擔任S2O音樂祭記者會主持人的簡立喆，親現身受訪解釋經過，強調消息有誤，因為她昨天已和對方達成和解。

檢警調查，簡立喆因不滿張姓鄰居今年6月將車輛停在家門口太久，不利長輩在颱風前修剪門前樹枝，她曾請警察找車主移車但卻無果，最後才會氣得將雨刷折彎。對此，張男則稱因剛發生車禍車較少用，且張男認為停車處沒有畫紅線，不屬於違規，並控車損、擋風玻璃也被打破，要求簡立喆賠償5萬元。經過調閱監視器，無法證明車損、擋風玻璃被打破與簡立喆有關，考量雙方未達成和解，因此依毀損罪將簡立喆起訴。

簡立喆對這些相關新聞回應「一切都很詭異」，透露對方已停了一年的霸王車，她也多次報警請他移車、甚至在對方車子留紙條，但警方表示，聯繫對方態度都很不好，對方更說自己腳受傷，所以明顯就是不想移車。

簡立喆的父親已經80幾歲了，因為不實要修剪花草樹木，還想邀請專業園丁處理，但對方也因為怕弄到車子不願接受，車主甚至說「車子很爛，被破壞就算了」。後來警察建議她找里長幫忙，里長說車主甚至不是住這一區的，因此完全沒辦法，就連市政府勘驗後，發現此地不能停車，所以該地是要畫紅線，結果對方即便被開單也仍不願移車。

結果就在簡立喆忍無可忍之後，決定折對方雨刷，但車主隔天就出現了，她當下就承認錯誤，「我敢做敢當，對方也說願意和解」，她還因此去查價格，因為對方的車是20年老車，就算進場維修也只要3000元，沒想到對方開價55000，還說已向警方告知，警方說當初對方僅說1萬多就可和解，結果車主自己又出現，是包括精神賠償等費用，還詢問簡立喆工作，聽到她現在經營自媒體，體恤自媒體很辛苦，所以以兩萬多台幣和解就好，而這一切已在昨天完成，所以簡立喆強調「我沒有像新聞一樣，說我被遭到起訴」。

相關新聞

美女主播簡立喆「折凹雨刷洩憤」遭起訴 露面解釋「消息有誤」

美女前主播簡立喆今天爆出與鄰居發生停車糾紛，更有不少報導指出她被依毀損罪起訴，簡立喆下午擔任S2O音樂祭記者會主持人的簡立喆，親現身受訪解釋經過，強調消息有誤，因為她昨天已和對方達成和解。 檢警

突發狀況太猛烈！「玩很大」開播9年來首度中斷錄影

「綜藝玩很大」相隔四年多再訪馬來西亞，卻遇到前所未有的突發狀況。來自大馬的謝佳見領軍前往怡保，就在藝人班底於凱利古堡分隊遊戲時，突然下起滂沱大雨，雨勢之大讓製作單位不得不忍痛中斷拍攝，成為節目開播9年來頭一回沒玩完遊戲就撤退。

「好聲音」參賽者爆內幕！「前10名都能買」挺李玟

天后李玟生前指控「中國好聲音」音檔昨（17）日於陸網曝光，不過節目組則回應音檔有惡意剪輯成分，反而讓許多網友更加不滿。今...

李玟淚訴「中國好聲音」現場畫面曝光 節目組勸「不能放在檯面上」

李玟CoCo淚訴遭「中國好聲音」節目組欺負的音檔昨（17）日於陸網曝光，隨後節目組回應指有「惡意剪輯」成份，讓網友更怒，而今（18）日，陸網傳出現場畫面影片，CoCo情緒激動為學員抱不平，節目組工作人員則試圖「出手」要清場，CoCo則喊說「不要碰我！不要碰我」，表示要先在位子上冷靜一下，再引起網友熱議，砲轟節目組欺人太甚。

有爸罩也沒用！白雲兒綜藝首秀「第一集就被淘汰」

白雲兒子首次參與實境節目「戀愛上線中」，竟在第一集就遭到淘汰。對於兒子沒機會在節目中配對成功，作為爸爸的白雲心情有些複雜，「難過、開心一半一半，這就是他成長的養分，如果他永遠順遂，我還擔心他往後碰到事

不忍了！布蘭妮老公見她出軌性愛畫面又挨打 怒提離婚

感情生活風雨不斷的布蘭妮，才被傳和結婚一年的丈夫山姆阿沙里分開，山姆馬上提出要離婚，理由是「無法化解的歧異」。美國娛樂媒體都在挖掘兩人走不下去的主因，之前懷疑是布蘭妮認為山姆出軌，到了讓她沒辦法再忍耐

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦