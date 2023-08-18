「好聲音」參賽者爆內幕！「前10名都能買」挺李玟

天后李玟生前指控「中國好聲音」音檔昨（17）日於陸網曝光，不過節目組則回應音檔有惡意剪輯成分，反而讓許多網友更加不滿。今天更有當時現場畫面流出，李玟當時認為比賽不公平為學員發聲，沒想到卻被節目組工作人員制止，向她表示：「我們什麼事情不要放在檯面上說、這個事情不能放在檯面上」讓李玟情緒更加激動，為學員打抱不平。

畫面曝光後許多網友都支持李玟，認為她十分有正義感，既心疼她又替她感到憤怒。而參與該節目的參賽者李嘉捷昨晚發文力挺李玟並爆出「中國好聲音」內幕，沒想到過沒多久PO文就被刪除，李嘉捷則表示自己沒刪文，隨後整個帳號發文都被清空。

圖／摘自李嘉捷微博

李嘉捷昨晚在貼文中力挺李玟，他以學員身分爆料：「首先，50萬一個座位我相信絕非空穴來風。節目組裡每個大個選角導演都有自己的利益往來，總決賽前十名的位次都是可以買的，金額超乎你的想像。」接著她繼續爆料節目組不尊重選手，盲選錄製期間學員上場的位次可以隨意任他們更動。李嘉捷氣得直指節目組把人當猴耍，批評「中國好聲音」不懂得尊重、沒素質，最後更怒罵導演是畜生。李嘉捷的貼文很快遭到刪除，甚至整個帳號發文都被消失，稍早他則簡短發聲明表示昨晚的發文沒有事實依據，向節目組與大眾表達歉意，此番言論更讓網友更加篤定節目組的惡行。

圖／摘自李嘉捷微博

圖／摘自李嘉捷微博

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