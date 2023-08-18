有爸罩也沒用！白雲兒綜藝首秀「第一集就被淘汰」

白雲兒子首次參與實境節目「戀愛上線中」，竟在第一集就遭到淘汰。對於兒子沒機會在節目中配對成功，作為爸爸的白雲心情有些複雜，「難過、開心一半一半，這就是他成長的養分，如果他永遠順遂，我還擔心他往後碰到事情反而沒有辦法（承受）」。
對於兒子的綜藝節目初體驗，白雲相當滿意兒子的表現，他也透露對於兒子的交往對象沒有什麼要求，兒子喜歡最重要，被問到如果要從節目中的三位女主角替兒子選對象，白雲則說「會選葛宸羽」。
而葛宸羽確實擄獲不少男生的心，在第二集進行穿衣遊戲時，她雖然朦著眼，仍不疾不徐地幫男生穿好襯衫，做事細心，也經過近距離的互動，男女之間愛意升溫，葛辰羽更當面對男生說出:「我現在對你蠻有好感的」。製作單位還安排男生進行「快閃才藝秀」，讓他們透過才藝向女主角示愛，葛辰羽異性緣爆棚，連續3個男主角都是鎖定她，不僅對她自彈自唱情歌，還有男生為她製作專屬特調。
錄影過程中，焦曼婷與男主角一起進行高空繩索，但對方有嚴重懼高症，為了跟焦曼婷順利闖關，他硬著頭皮上場，焦曼婷也頻頻鼓勵對方：「沒關係，你可以害怕，我保護你！」不料走完男生立刻感到身體不適，還暫停錄影緊急送醫。「戀愛上線中」每週日晚間10點在中視頻道播出。
白雲兒子首次參與實境節目「戀愛上線中」，竟在第一集就遭到淘汰。對於兒子沒機會在節目中配對成功，作為爸爸的白雲心情有些複雜，「難過、開心一半一半，這就是他成長的養分，如果他永遠順遂，我還擔心他往後碰到事
感情生活風雨不斷的布蘭妮，才被傳和結婚一年的丈夫山姆阿沙里分開，山姆馬上提出要離婚，理由是「無法化解的歧異」。美國娛樂媒體都在挖掘兩人走不下去的主因，之前懷疑是布蘭妮認為山姆出軌，到了讓她沒辦法再忍耐
大陸網紅「Jake」日前帶著罹血癌的母親來台就醫，在台的1個多月間每天記錄台灣生活，引來兩岸網友關注，還有不少台灣網友愛心捐款、贊助物資，捐款金額初估逾500萬元，最終Jake母親敵不過病魔於5月20日離世。近日卻有多名YouTuber爆料，Jake疑似謊稱自己賣房、賣車籌錢讓母親來台治病，但卻被發現買新款蘋果手機、飛機搭商務艙、到日本玩等等，就連母親離世後也仍持續收下台灣人捐款，還對外宣稱「自己努力賺來的」！
有「台灣鴨王」之稱的台語歌手蔡義德14日驚傳送醫，被抬上救護車的畫面曝光，讓人相當擔心他的狀況。他昨（17）晚間終於露面報平安，透露右手意外骨折需要靜養，他甚至大小號無法自理，令人心疼。
蔡義德
天后李玟上月5日離開人世，生前錄製「中國好聲音」時，曾控訴賽制不公，與節目組發生衝突。而今有粉絲在微博上曝光一段疑似她的語音，聲淚俱下控訴在「好聲音」錄製期間被工作人員羞辱，對此「中國好聲音」終於發出
藝人艾成（蔡艾成）去年8月17日墜樓殞命，今（17日）適逢艾成離世周年，王瞳與好友張芸京等在教會協助下，舉辦「京成兄妹-超時空的約定，嘖嘖募資啟動餐會」。強忍著崩潰的情緒，去年接到噩耗的一幕幕浮現眼前，王瞳在台上淚崩：「我不知道有多少個夜晚，覺得自己快活不下去，但多虧了有耶穌、有教會弟兄姐妹和京成兄妹，幫我死拽活拽的感覺。」
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言