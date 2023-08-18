有爸罩也沒用！白雲兒綜藝首秀「第一集就被淘汰」

白雲兒子首次參與實境節目「戀愛上線中」，竟在第一集就遭到淘汰。對於兒子沒機會在節目中配對成功，作為爸爸的白雲心情有些複雜，「難過、開心一半一半，這就是他成長的養分，如果他永遠順遂，我還擔心他往後碰到事情反而沒有辦法（承受）」。

對於兒子的綜藝節目初體驗，白雲相當滿意兒子的表現，他也透露對於兒子的交往對象沒有什麼要求，兒子喜歡最重要，被問到如果要從節目中的三位女主角替兒子選對象，白雲則說「會選葛宸羽」。

而葛宸羽確實擄獲不少男生的心，在第二集進行穿衣遊戲時，她雖然朦著眼，仍不疾不徐地幫男生穿好襯衫，做事細心，也經過近距離的互動，男女之間愛意升溫，葛辰羽更當面對男生說出:「我現在對你蠻有好感的」。製作單位還安排男生進行「快閃才藝秀」，讓他們透過才藝向女主角示愛，葛辰羽異性緣爆棚，連續3個男主角都是鎖定她，不僅對她自彈自唱情歌，還有男生為她製作專屬特調。

錄影過程中，焦曼婷與男主角一起進行高空繩索，但對方有嚴重懼高症，為了跟焦曼婷順利闖關，他硬著頭皮上場，焦曼婷也頻頻鼓勵對方：「沒關係，你可以害怕，我保護你！」不料走完男生立刻感到身體不適，還暫停錄影緊急送醫。「戀愛上線中」每週日晚間10點在中視頻道播出。

焦曼婷開心玩遊戲闖關。圖／中視提供

葛宸羽人氣超旺。圖／中視提供

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