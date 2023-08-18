陸網紅帶癌母來台治病 遭爆「爽花台灣人捐款」極樂玩日本

大陸網紅「Jake」日前帶著罹血癌的母親來台就醫，在台的1個多月間每天記錄台灣生活，引來兩岸網友關注，還有不少台灣網友愛心捐款、贊助物資，捐款金額初估逾500萬元，最終Jake母親敵不過病魔於5月20日離世。近日卻有多名YouTuber爆料，Jake謊稱自己賣房、賣車籌錢讓母親來台治病，但事實上卻經濟優渥，甚至飛機搭商務艙、到日本玩等等，就連母親離世後也仍持續收下台灣人捐款，還對外宣稱「自己努力賺來的」！

網紅Jake起先宣稱65歲的媽媽罹患血癌，為了醫治母親的疾病還舉家搬到北京就醫，當時還宣稱醫藥費高達170萬人民幣（約台幣750萬），因此在朋友的建議下發起募捐來籌母親醫藥費，他還在YouTube頻道上傳一則「台灣人！為什麼你們對陌生人都這麼好！」為標題的影片，表示收到許多台灣善心人士的捐款，還帶母親跨海來台就醫。

Jake透露，發起募捐後收到一位高雄善心人士匯款「巨款」，對方還舞動打電話關心母親的狀況，讓他相當感激台灣人的善良。隨後，Jake便時常在頻道中感謝網友捐款，並更新母親治療進度；但卻有網友發現，Jake每次都會遮住醫院繳費單，甚至在Jake母親過世後在台舉辦告別式時，有網友更踢爆到場時發現許多台灣民眾奉上的白包金額都相當龐大，他只好當場趕緊在白包加錢。

事後有網友出面質疑Jake遲遲未公布募款花費明細，許多網紅看不下去近日紛紛出面爆料。甚至還有消息指出，Jake的媽媽一直都在河北燕達陸道培醫院治療；而Jake原先稱自己負債累累也被踢爆，坐高鐵商務艙、買最新款的蘋果手機、帶爸爸遊日。

誇張行徑還讓許多大陸網紅看不下去，八炯更痛批Jake原先稱自己負債累累，賣房又賣車，當時出國前還被限制出境，但如今卻帶著父親到日本旅遊，突然就拿得出20萬人民幣存款證明來獲得簽證；八炯更質疑，Jake每場直播都會刪掉紀錄，猜測Jake是想隱藏抖內金額，痛批Jake欺負台灣人的善良。

此外，另一名大陸網紅「陳老師」踢爆，Jake頻道每天都會在「台灣頻道單日贊助排行第三名」，初估收到的募款金額逾500萬台幣，若加上一些其他管道的捐款，金額勢必更驚人。

面對外界質疑，Jake起先則在影片中表示，如今說什麼都會被罵，「時間是最好的答案吧」，但仍然不公布募款細項與用途。但近日卻被發現他已將頻道頭像、名字換掉，還刪除頻道大量影片，並在簡介中寫下「公道自在人心」。

網紅出面踢爆Jake假人設。 圖/截自YT

網紅出面踢爆Jake假人設。 圖/截自YT

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