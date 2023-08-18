男歌手骨折緊急送醫 3日後露面親曝「大小便無法自理」

有「台灣鴨王」之稱的台語歌手蔡義德14日驚傳送醫，被抬上救護車的畫面曝光，讓人相當擔心他的狀況。他昨（17）晚間終於露面報平安，透露右手意外骨折需要靜養，他甚至大小號無法自理，令人心疼。

蔡義德在影片中看起來精神不錯，表示：「很痛，度日如年！謝謝各界朋友，長官，演藝圈好友，及粉絲們的關心與加油！讓大家擔心，感謝你們的愛，經過專業醫生的處理，義德會繼續後續的治療，很快義德會恢復健康，滿滿的感動，再次謝謝大家。」

他說因為沒有骨折過，不知道骨折那麼痛，現在的他連洗澡、大小號都無法自理，需要依賴家人照顧。這幾天蔡義德因為吃藥，有疲勞、嗜睡的狀況，他說：「本來右手就比較脆弱了，復原需要一些時間，手受傷了，才知道健康很重要，請大家要把健康顧好。」最後更表示：「希望我能趕快復原，再拿麥克風唱歌給大家聽，謝謝大家。」

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