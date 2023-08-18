男歌手骨折緊急送醫 3日後露面親曝「大小便無法自理」

有「台灣鴨王」之稱的台語歌手蔡義德14日驚傳送醫，被抬上救護車的畫面曝光，讓人相當擔心他的狀況。他昨（17）晚間終於露面報平安，透露右手意外骨折需要靜養，他甚至大小號無法自理，令人心疼。
蔡義德在影片中看起來精神不錯，表示：「很痛，度日如年！謝謝各界朋友，長官，演藝圈好友，及粉絲們的關心與加油！讓大家擔心，感謝你們的愛，經過專業醫生的處理，義德會繼續後續的治療，很快義德會恢復健康，滿滿的感動，再次謝謝大家。」
他說因為沒有骨折過，不知道骨折那麼痛，現在的他連洗澡、大小號都無法自理，需要依賴家人照顧。這幾天蔡義德因為吃藥，有疲勞、嗜睡的狀況，他說：「本來右手就比較脆弱了，復原需要一些時間，手受傷了，才知道健康很重要，請大家要把健康顧好。」最後更表示：「希望我能趕快復原，再拿麥克風唱歌給大家聽，謝謝大家。」
感情生活風雨不斷的布蘭妮，才被傳和結婚一年的丈夫山姆阿沙里分開，山姆馬上提出要離婚，理由是「無法化解的歧異」。美國娛樂媒體都在挖掘兩人走不下去的主因，之前懷疑是布蘭妮認為山姆出軌，到了讓她沒辦法再忍耐
大陸網紅「Jake」日前帶著罹血癌的母親來台就醫，在台的1個多月間每天記錄台灣生活，引來兩岸網友關注，還有不少台灣網友愛心捐款、贊助物資，捐款金額初估逾500萬元，最終Jake母親敵不過病魔於5月20
有「台灣鴨王」之稱的台語歌手蔡義德14日驚傳送醫，被抬上救護車的畫面曝光，讓人相當擔心他的狀況。他昨（17）晚間終於露面報平安，透露右手意外骨折需要靜養，他甚至大小號無法自理，令人心疼。
蔡義德
天后李玟上月5日離開人世，生前錄製「中國好聲音」時，曾控訴賽制不公，與節目組發生衝突。而今有粉絲在微博上曝光一段疑似她的語音，聲淚俱下控訴在「好聲音」錄製期間被工作人員羞辱，對此「中國好聲音」終於發出
藝人艾成（蔡艾成）去年8月17日墜樓殞命，今（17日）適逢艾成離世周年，王瞳與好友張芸京等在教會協助下，舉辦「京成兄妹-超時空的約定，嘖嘖募資啟動餐會」。強忍著崩潰的情緒，去年接到噩耗的一幕幕浮現眼前，王瞳在台上淚崩：「我不知道有多少個夜晚，覺得自己快活不下去，但多虧了有耶穌、有教會弟兄姐妹和京成兄妹，幫我死拽活拽的感覺。」
黃嘉千、夏克立離婚官司纏訟1年多，先前有女方友人出面爆料夏克立「裝窮」，引來夏克立開直播怒轟「撒謊」，而女方好友郎祖筠...
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