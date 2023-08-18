李玟聲淚痛訴遭「侮辱」！「好聲音」發聲撇清挨批「傲慢」

天后李玟上月5日離開人世，生前錄製「中國好聲音」時，曾控訴賽制不公，與節目組發生衝突。而今有粉絲在微博上曝光一段疑似她的語音，聲淚俱下控訴在「好聲音」錄製期間被工作人員羞辱，對此「中國好聲音」終於發出聲明，直指此錄音檔為「惡意剪輯」，因對逝者的尊重，「不再對此事過多解釋」，遭網友狠批「傲慢」。

「中國好聲音」發聲明表示，「近日，部分自媒體帳號在網路平台散布經惡意剪輯的錄音『李玟生前控訴『2022中國好聲音』，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責。作為『2022中國好聲音』的導師，李玟女士全身心投入工作，期間曾有的誤會經溝通當時即已消除。」並稱：「出於對逝者的尊重，我們不再對此事過多解釋，永遠銘記她對節目的真情付出。願逝者安息！」

聲明一出，不少網友不埋單，在微博評論區表示，「繼續傲慢下去吧」、「如何確認是惡意剪輯」、「歸根究柢還是蹭」，並神解讀：「我就是欺負人了，你們拿我有什什麼辦法呢？」短短2小時內已累積2.1萬則留言。

「中國好聲音」發聲明駁斥侮辱李玟。圖／摘自微博

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