艾成周年忌日 王瞳最後一次聽寶貝淚喊「我是蔡太太」
藝人艾成（蔡艾成）去年8月17日墜樓殞命，今（17日）適逢艾成離世周年，王瞳與好友張芸京等在教會協助下，舉辦「京成兄妹-超時空的約定，嘖嘖募資啟動餐會」。強忍著崩潰的情緒，去年接到噩耗的一幕幕浮現眼前，王瞳在台上淚崩：「我不知道有多少個夜晚，覺得自己快活不下去，但多虧了有耶穌、有教會弟兄姐妹和京成兄妹，幫我死拽活拽的感覺。」
王瞳淚訴痛失摯愛艾成心聲，「去年的今天，我從來沒有想過關上門之後，是我最後一次見到你，最後一次摸到你，最後一次聽到你叫我寶貝，我們明明規劃好多未來，我們不是說好要一起去巡迴，你說好沒有我就不去，我們不是說好了，要用音樂把人跟人之間冷漠的心點燃起來。」
艾成走了1年，王瞳為了完成摯愛的心願，強打起精神完成「京成兄妹」迷你數位專輯的發行，台上繼續說著內心遺憾：「為何心中遺憾如此巨大，原來是我們約定好，無論發生什麼事情，我們會帶著使命走下去，就算再痛再難過，我們永不放棄，一年了，如今我站在這裡，我們會秉持著你永不放棄精神，把京成兄妹繼續完成，因為我是你的寶貝，我是蔡太太。」
演出結束後，教友們在台下喊著「蔡太太」，為王瞳加油打氣，她也說：「這一年感覺沒有閒下來，艾成把東西給我們做，每天8點就睡覺，這就是他的Style，成成生命特質就是浮誇，生命就是大喜然後大哭，我現在好像經歷這過程，最幸福的是，每次的哭不是越來越Down，是釋放、恢復、重新站立。」
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