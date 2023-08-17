陳建州被傳喚雨中比讚 大牙發文「走出名叫勇敢的路」吐心聲

大牙（周宜霈）發文控訴遭黑人陳建州性騷，卻被告刑事誹謗，昨（16）日陳建州接受傳喚現身台北地檢署，結束庭訊離去時，在滂沱大雨中比讚鞠躬，引起熱議。而大牙今（17）日於社群平台發文，寫下：「因為臉上的笑容稍嫌勉強，只好把笑臉掛在腳上，即便地上有雨後的積水，我依舊會邁開步伐，走出名叫勇敢的路。」網友紛紛留言為她加油。

陳建州昨（16）日結束應訊，受訪時表示事件已進入司法程序，以後有機會會再向大家做說明，並稱會持續透過法律來捍衛自己的清白。而昨日一場大雨，他未撐傘，還在雨中向媒體比出「讚」的手勢才上車後離去。

大牙。 圖／截自instagram／bigtooth

陳建州在應訊結束後，上車前停下腳步，在大雨中豎起大姆指向大家致意。記者杜建重／攝影

「黑人」陳建州。記者王聰賢/攝影

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