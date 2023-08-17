陳建州被傳喚雨中比讚 大牙發文「走出名叫勇敢的路」吐心聲

大牙（周宜霈）發文控訴遭黑人陳建州性騷，卻被告刑事誹謗，昨（16）日陳建州接受傳喚現身台北地檢署，結束庭訊離去時，在滂沱大雨中比讚鞠躬，引起熱議。而大牙今（17）日於社群平台發文，寫下：「因為臉上的笑容稍嫌勉強，只好把笑臉掛在腳上，即便地上有雨後的積水，我依舊會邁開步伐，走出名叫勇敢的路。」網友紛紛留言為她加油。
陳建州昨（16）日結束應訊，受訪時表示事件已進入司法程序，以後有機會會再向大家做說明，並稱會持續透過法律來捍衛自己的清白。而昨日一場大雨，他未撐傘，還在雨中向媒體比出「讚」的手勢才上車後離去。
天后李玟上月5日離開人世，享年48歲。她生前在錄製節目「中國好聲音」時曾控訴賽制不公，與節目組發生衝突。而今有粉絲在微博上曝光一段疑似她的語音，她聲淚俱下表示在「好聲音」錄製期間站在台上被工作人員羞辱，此語音一出...
大牙（周宜霈）發文控遭黑人陳建州訴性騷，卻被告刑事誹謗，昨（16）日陳建州接受傳喚現身台北地檢署，結束庭訊離去時，在滂沱大雨中比讚鞠躬，引起熱議。而大牙...
陳慕和珍琳日前錄東森「小姐不熙娣」，這也是兩人認愛後首次同台，還說主持人小S正是兩人的媒人，因為他看到播出後竟反覆夢見珍琳，兩人節目上大方放閃，但有「仙姑」稱號的小S卻直言「時間可以證明一切，我就賭半
黃嘉千、夏克立去年7月爆發婚變後，16年異國婚玩完，雙方對簿公堂官司纏訟至今，近日男方頻開直播放話被黃嘉千安插經紀人，過著向老婆「領薪水」的日子，雙方口水大戰打得難分難解，17日黃嘉千出席主演舞台劇「
39歲英國男星達倫肯特出道多年，也曾在知名影集「冰與火之歌：權力遊戲」（A Game of Thrones）中飾演「牧羊人」一角，他的經紀公司昨日公告，達倫已在11日於親友的陪伴下離世，享年39歲。雖
藝人馬國畢11日凌晨開車遭警方攔查並實施酒測，酒測值達每公升0.3毫克，被依公共危險罪移送台北地檢署偵訊後請回。今(17日)北檢偵結，依公共危險罪將他緩起訴1年，並支付公庫4萬元；馬國畢透過經紀人回應
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