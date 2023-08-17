戀情遭小S當面唱衰「我就賭半年後」 陳慕不滿反擊

陳慕和珍琳日前錄東森「小姐不熙娣」，這也是兩人認愛後首次同台，還說主持人小S正是兩人的媒人，因為他看到播出後竟反覆夢見珍琳，兩人節目上大方放閃，但有「仙姑」稱號的小S卻直言「時間可以證明一切，我就賭半年後！」看衰兩人戀情，陳慕則當眾反擊小S「沒關係，我們會用行動來證明。」霸氣護愛。

不吸地團班底珍琳5月大方認愛男友陳慕，這回更首度公開合體露面，與大家分享他們相識的契機，還特地致謝媒人婆小S，原來這一切竟源自於，疫情期間陳慕在家收看「小姐不熙娣」，看完節目後反覆夢見珍琳，於是鼓起勇氣傳IG私訊給她，正巧珍琳當時也去拜媽祖求姻緣，而緣分巧妙地將兩人牽在一起。

助理主持派翠克犀利拷問陳慕，覺得節目班底中最漂亮的成員？他放閃示愛：「當然是我老婆珍琳！」意外曝光結婚共識，目前進展神速已見過雙方家長，不過小S反倒不這麼認為，暗示走入婚姻需要再三思考，一旁的Apple驚呼：「怎麼覺得妳已經在唱衰這一對了？」在場眾人面面相覷，小S更語出驚人：「時間可以證明一切，我就賭半年後！」即便戀情不被大家看好，陳慕仍在節目上鄭重澄清，外在形象總讓人誤以為很愛玩，但自己私下是不折不扣的宅男，一旦認定就會很專情，現在眼中只有珍琳，並回擊小S：「不看好沒關係，我們會用行動來證明，實力會說話！」現場火藥味十足。

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