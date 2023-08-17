「權力遊戲」牧羊人達倫肯特驟逝 曾患罕病「不能曬太陽」
39歲英國男星達倫肯特出道多年，也曾在知名影集「冰與火之歌：權力遊戲」（A Game of Thrones）中飾演「牧羊人」一角，他的經紀公司昨日公告，達倫已在11日於親友的陪伴下離世，享年39歲。雖然死因未公開，不過達倫生前罹患多種疾病，更因罕見皮膚病而長年無法曬太陽，被認為離世原因可能與健康有關。
外媒「People」指出，達倫除了原有的皮膚病，另患有骨質疏鬆和關節炎，身體狀況一直不太好，但他一直很關切與他一樣身體狀況不佳的人，也是慈善機構的贊助人，並協助創造安全、無障礙的空間，而他的遺作是今年剛上映的「龍與地下城：盜賊榮耀」。
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