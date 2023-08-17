馬國畢酒駕緩起訴繳庫4萬 虛心接受「深感抱歉」

藝人馬國畢11日凌晨開車遭警方攔查並實施酒測，酒測值達每公升0.3毫克，被依公共危險罪移送台北地檢署偵訊後請回。今(17日)北檢偵結，依公共危險罪將他緩起訴1年，並支付公庫4萬元；馬國畢透過經紀人回應：「尚未收到判決書，但對這裁決虛心接受，仍對自己的行為深感抱歉！」

馬國畢當時與朋友聚餐後，自行開車一路從新北開回南港，在行經建國南路、忠孝東路口時，遭警方攔查後經酒測發現酒駕，當即被移送台北地檢署偵訊，檢方訊後，馬國畢哽咽表示，基於僥倖自己再度做犯下一個低級錯誤，很抱歉浪費社會資源，保證絕對不會再犯，奉勸大家不要跟他犯下相同的錯誤，隨後鞠躬13秒致歉，快步離去。

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