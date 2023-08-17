馬國畢酒駕緩起訴繳庫4萬 虛心接受「深感抱歉」

藝人馬國畢11日凌晨開車遭警方攔查並實施酒測，酒測值達每公升0.3毫克，被依公共危險罪移送台北地檢署偵訊後請回。今(17日)北檢偵結，依公共危險罪將他緩起訴1年，並支付公庫4萬元；馬國畢透過經紀人回應：「尚未收到判決書，但對這裁決虛心接受，仍對自己的行為深感抱歉！」
馬國畢當時與朋友聚餐後，自行開車一路從新北開回南港，在行經建國南路、忠孝東路口時，遭警方攔查後經酒測發現酒駕，當即被移送台北地檢署偵訊，檢方訊後，馬國畢哽咽表示，基於僥倖自己再度做犯下一個低級錯誤，很抱歉浪費社會資源，保證絕對不會再犯，奉勸大家不要跟他犯下相同的錯誤，隨後鞠躬13秒致歉，快步離去。
藝人馬國畢11日凌晨開車遭警方攔查並實施酒測，酒測值達每公升0.3毫克，被依公共危險罪移送台北地檢署偵訊後請回。今(17日)北檢偵結，依公共危險罪將他緩起訴1年，並支付公庫4萬元；馬國畢透過經紀人回應
瑞莎成立的瑞星韻律體操協會舉辦第一屆國際邀請賽，共有9國選手參賽，選手221名，瑞莎17日受訪興奮透露，自己生日是2月21日，覺得非常巧。比賽規模一年比一年盛大，她直呼：「我一直都很有壓力，但是也不能不做。」透露前一晚只睡2小時。
陶喆接連釋出單曲，新歌「活該」被視為壓箱寶，因為雖從Demo時期深受好評，但每每準備收錄時總剛好遇到敏感話題時事，命運多舛，來回好幾次終於如願推出，陶喆直言：「是一首電鋼琴part會讓人『嚇死』的歌！」
電影「我的麻吉4個鬼」8月18日上映在即，男女主角曾敬驊、邵雨薇，昨現身李明珊的網路直播平台「樓頂揪樓下」宣傳賣票，吸引近2萬人在線同步觀看，就連邵雨薇男友吳慷仁也驚喜現身喊單「電影票+50(雙人套組
林志穎今天一早在社群平台發文，罕見談起去年發生的事故，直言「那也是我人生從來沒有想過自己會遇到的」，並感謝這一路走來家人不眠不休的照顧，雖然目前仍在持續復健中
夏季檔話題日劇大作「VIVANT」收視狂飆，最新一集數字衝到14.8%，第5集除了揭曉堺雅人飾演的乃木優助身世，最驚人的莫過於役所廣司的真實身份，以及二宮和也與兩人的真實關係，接二連三的爆點讓觀眾直呼超過癮。
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