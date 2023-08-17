瑞莎辦邀請賽首重「公平公正」 嘆：小朋友不該被影響

瑞莎成立的瑞星韻律體操協會舉辦第一屆國際邀請賽，共有9國選手參賽，選手221名，瑞莎17日受訪興奮透露，自己生日是2月21日，覺得非常巧。比賽規模一年比一年盛大，她直呼：「我一直都很有壓力，但是也不能不做。」透露前一晚只睡2小時。
這次比賽共砸約300萬舉辦，籌備約半年，瑞莎也有自掏腰包，但她沒算自己花了多少錢，有需要就出錢。此外，她也親自邀請約10名國際裁判來台，希望打造一個公平公正的比賽環境。之前她曾被抹黑挖角、攬功，特別強調「公平公正」是否意有所指？她嘆：「小朋友們都很努力，所以希望大人之間的關係不會影響小朋友，跟小朋友無關，他們都需要一個公平公正的舞台。」
瑞莎成立的瑞星韻律體操協會舉辦第一屆國際邀請賽，共有9國選手參賽，選手221名，瑞莎17日受訪興奮透露，自己生日是2月21日，覺得非常巧。比賽規模一年比一年盛大，她直呼：「我一直都很有壓力，但是也不能不做。」透露前一晚只睡2小時。
陶喆接連釋出單曲，新歌「活該」被視為壓箱寶，因為雖從Demo時期深受好評，但每每準備收錄時總剛好遇到敏感話題時事，命運多舛，來回好幾次終於如願推出，陶喆直言：「是一首電鋼琴part會讓人『嚇死』的歌！」
電影「我的麻吉4個鬼」8月18日上映在即，男女主角曾敬驊、邵雨薇，昨現身李明珊的網路直播平台「樓頂揪樓下」宣傳賣票，吸引近2萬人在線同步觀看，就連邵雨薇男友吳慷仁也驚喜現身喊單「電影票+50(雙人套組
林志穎今天一早在社群平台發文，罕見談起去年發生的事故，直言「那也是我人生從來沒有想過自己會遇到的」，並感謝這一路走來家人不眠不休的照顧，雖然目前仍在持續復健中
夏季檔話題日劇大作「VIVANT」收視狂飆，最新一集數字衝到14.8%，第5集除了揭曉堺雅人飾演的乃木優助身世，最驚人的莫過於役所廣司的真實身份，以及二宮和也與兩人的真實關係，接二連三的爆點讓觀眾直呼超過癮。
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