瑞莎辦邀請賽首重「公平公正」 嘆：小朋友不該被影響

瑞莎成立的瑞星韻律體操協會舉辦第一屆國際邀請賽，共有9國選手參賽，選手221名，瑞莎17日受訪興奮透露，自己生日是2月21日，覺得非常巧。比賽規模一年比一年盛大，她直呼：「我一直都很有壓力，但是也不能不做。」透露前一晚只睡2小時。

這次比賽共砸約300萬舉辦，籌備約半年，瑞莎也有自掏腰包，但她沒算自己花了多少錢，有需要就出錢。此外，她也親自邀請約10名國際裁判來台，希望打造一個公平公正的比賽環境。之前她曾被抹黑挖角、攬功，特別強調「公平公正」是否意有所指？她嘆：「小朋友們都很努力，所以希望大人之間的關係不會影響小朋友，跟小朋友無關，他們都需要一個公平公正的舞台。」 瑞莎希望舉辦「公平公正」的賽事。記者李政龍／攝影

udn討論區