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陶喆壓箱寶不藏了！全靠他們產出「會讓人嚇死」

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
陶喆透露新歌「活該」是在廁所萌生靈感。圖／偉大文化提供
陶喆透露新歌「活該」是在廁所萌生靈感。圖／偉大文化提供

陶喆接連釋出單曲，新歌「活該」被視為壓箱寶，因為雖從Demo時期深受好評，但每每準備收錄時總剛好遇到敏感話題時事，命運多舛，來回好幾次終於如願推出，陶喆直言：「是一首電鋼琴part會讓人『嚇死』的歌！」

談及新歌創作的靈感，他說是有次在餐廳上廁所，意外聽到隔壁廳傳來正在舉辦婚禮的音樂，當下立即被那個音樂的和弦打動，瞬間文思泉湧直接寫歌，他打趣說：「當下哼了旋律，把它錄起來了，真的是在廁所裡面寫了這首歌，要謝謝那一對新人，祝福你們。」歌詞由曾獲金曲獎最佳作詞人的李焯雄負責，陶喆大讚歌詞寫得非常到位：「高手就是不一樣，唱起來可以這麼的狠，但字面上卻有幾分詩意。」

過去陶喆以「王八蛋」、「黑色柳丁」、「鬼」等歌曲帶來許多嘶吼咆哮、痛快宣洩、勇猛無敵的K歌時刻，表示新歌「活該」絕對不是那種落井下石的風格，「也不會給大家帶來負能量，反而是通過它來提供一個宣洩負能量的管道。」避免有人會對號入座，他的經紀公司打趣呼籲：「創作原意並無指涉特定人士，靈感來自網路現象社會觀察，如有雷同，純屬活該。」MV將於23日上架。

陶喆推出全新單曲「活該」。圖／偉大文化提供
陶喆推出全新單曲「活該」。圖／偉大文化提供

陶喆形容「活該」是首電鋼琴part會讓人「嚇死」的歌！圖／偉大文化提供
陶喆形容「活該」是首電鋼琴part會讓人「嚇死」的歌！圖／偉大文化提供

陶喆推出全新單曲「活該」。圖／偉大文化提供
陶喆推出全新單曲「活該」。圖／偉大文化提供

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