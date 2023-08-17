太閃了！邵雨薇上李明珊直播 竟釣出吳慷仁當眾示愛

電影「我的麻吉4個鬼」8月18日上映在即，男女主角曾敬驊、邵雨薇，昨現身李明珊的網路直播平台「樓頂揪樓下」宣傳賣票，吸引近2萬人在線同步觀看，就連邵雨薇男友吳慷仁也驚喜現身喊單「電影票+50(雙人套組)」，愛的光芒閃到被網友虧「整場最顯眼」，最後半小時喊單破千組，等於未演直接售出2000張電影票，讓2位演員對李明珊的叫賣功力佩服不已。

李明珊為kuso該片百白飾演的「發發大師」，特別換上算命白衫，披掛佛珠，舉著鐵口直斷的招牌，扮成「珊珊大師」來歡迎2位神秘嘉賓，誠意十足。曾敬驊、邵雨薇為了請「珊珊大師」發功賣票也拋下偶包非常拚命，在配合支援前線的遊戲中，為了爭出輸贏，邵雨薇先是抽到必須在現場找出5組襪子的殘酷指令，她不計形象硬去脫掉曾敬驊的襪子，場面非常激烈，笑翻眾人。

其中，最大亮點竟是釣出邵雨薇男友吳慷仁隔空現身參與直播，當場喊單「電影票+50」（一組2張），等於是一口氣買了100張電影票力挺女友，尤其看到在線粉絲問是否吳慷仁本尊？他大方強調帳號「我本人本人～」，引來網友按讚留言「帥死了」、「帥慘」、「好帥好酷真的是好情人」，充滿粉紅泡泡。

「我的麻吉4個鬼」講述衰尾的阿緯（曾敬驊飾）被4鬼纏身的故事，由於直播當天適逢農曆7月1日鬼門開第一天，李明珊分享學生時期去中興新村夜遊，目睹一對母子半夜在盪鞦韆，沒多久自己就沒意識，當她醒來後，友人才跟她說，她當時口吐白沫，陷入中邪的空靈狀態。

邵雨薇則分享疫情期間嘗試過視訊催眠，因為腦海中的意象跟心中所想太接近，自己在家裡莫名痛哭一波。曾敬驊則算過前世，沒想到竟算出他前世是一位媽媽桑，剖析自己今生話那麼少的原因，大概是因為前世都把話講完了。他小時候也曾有被鬼壓床的經驗，當時整個人身體動彈不得，還有個女生在門縫望著她，後來心裡狂罵三字經，最後累到睡著。

曾敬驊（左）和邵雨薇（右）賣力叫賣。圖／樓頂揪樓下提供

曾敬驊（左）和邵雨薇宣傳新片。圖／樓頂揪樓下提供

直播意外釣出吳慷仁本人。圖／樓頂揪樓下提供

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