林志穎挺過「毀容級車禍」！ 首揭回演藝圈原因惹哭一票網友

小旋風林志穎去年發生嚴重特斯拉自撞車禍，演藝工作停擺超過一年，近來慢慢復出工作，更傳出接下大陸人氣綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》。今（17日）他也罕見提起受傷後的心境。

林志穎今天一早在社群平台發文，罕見談起去年發生的事故，直言「那也是我人生從來沒有想過自己會遇到的」，並感謝這一路走來家人不眠不休的照顧，雖然目前仍在持續復健中，但家人們還是一樣的關心，讓他感到相當幸福。他也道出再次回到螢光幕前的原因，表示想藉此告訴大家：「人生沒有走不過的路，沒有過不去的坎，現在沒有機會，不代表未來不會被看見，只是看你如何面對它。」

此外，他也宣告將上《披荊斬棘的哥哥》挑戰，「當我踏上這個舞台，自己知道每一次的演出要比別人花上更多的時間與精力去準備，體力也大不如從前，雖然不知道自己是否能夠持續承受，或許大家下一次就看不到我站在這舞台上，但至少我努力過，這也是我的信仰，不斷告訴自己『歷經風雨從心出發』」。發文一出，網友們紛紛在底下留言感動聲援，替他加油打氣。

udn討論區