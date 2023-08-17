「VIVANT」收視狂飆穩坐夏季冠軍 堺雅人耍狠嚇傻觀眾

夏季檔話題日劇大作「VIVANT」收視狂飆，最新一集數字衝到14.8%，第5集除了揭曉堺雅人飾演的乃木優助身世，最驚人的莫過於役所廣司的真實身份，以及二宮和也與兩人的真實關係，接二連三的爆點讓觀眾直呼超過癮。

該劇由「半澤直樹」導演福澤克雄親自操刀，加上「MY FAMILY 捍衛家園」製作人飯田和孝，演員陣容堪稱黃金陣容，首集收視率開出11.5%後，隨著故事發展讓第五集衝上14.2%，雖然前期看似充滿半澤直樹的影子，但堺雅人在最新一集的兇狠演技讓螢幕前的觀眾嚇傻眼，而首集最後出現幾秒的影帝役所廣司與堺雅人之間的關係更成為最大爆點。

「VIVANT」劇組大手筆前進蒙古進行為期2個半月的拍攝，為近年來日本電視圈少有的超大製作，有趣的是身為主角之一的松坂桃李直到第4集才現身，他在接受日本媒體訪問時透露：「先前聽到這部作品有堺雅人、阿部寬甚至役所廣司時，我直接跟經紀人說『無論演什麼角色都可以，可以參與嗎』，最後才順利爭取到這個角色。」第4集才有戲份的他更對於堺雅人變換自如的演技感到欽佩，而且拍攝現場都是大前輩，讓松坂桃李不禁感到能參與其中實在是太奢侈了。

至於前進蒙古出外景，松坂桃李最難忘的就是日夜溫差大，笑說是個相當寶貴的經驗，自己用手機查天氣情報是個「完全不準的狀態」，笑說「就算預報寫是晴天，但當下卻是下雨，所到之處所見之景色都令我印象深刻」，表示自己也趁著空檔造訪一些景點，成為相當寶貴的經驗與回憶，松坂桃李強調隨著劇情發展，相信大家再重新回去看第一集會有更多更驚人的發現也說不定。friDay影音於每周二更新「VIVANT」。 松坂桃李第4集才現身。圖／摘自推特

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