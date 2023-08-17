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上「飢餓遊戲」竟錄到橫紋肌溶解 女星李若玹痊癒上節目再戰

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
中視「飢餓遊戲」日前錄影。圖／中視提供
中視「飢餓遊戲」日前錄影。圖／中視提供

藝人周曉涵、李星鏴、唐從聖、李若玹、葉欣眉、阿布等人日前上中視「飢餓遊戲」，其中李若玹去年8月曾因在節目中抽到魔王關卡，賣力玩遊戲導致橫紋肌溶解症，在醫院治療數日，這次她再登「飢餓」，孫協志力讚「奮戰不懈」。

李星鏴首度參與節目，心情有些緊張，也擔心自己無法忍受飢餓：「我等一下應該就變瓜子臉了」，王仁甫一聽打趣回應，「我已經錄了7年，每次錄完都期待自己臉型能變瓜子臉，但不知怎麼，下一週錄影臉反而愈來愈圓。」這集藝人到桃園出外景，錄影中途孫協志、王仁甫和許孟哲卻突然消失，原來製單安排三人擔任關主，而蔡黃汝和峮峮則擔任隊長，峮峮得知遊戲機制不禁調皮地說：「我們兩個篡位成功。」

有一關是關主王仁甫出題，要藝人在路上隨機找民眾，當藝人說出「56」時，路人必須直接反應說出「不能亡」，才算過關。許孟哲對於這題很有把握，不料親自出馬卻接連碰壁，先是找上一位年輕男生，當聽到「56」，對方卻回答「7」，許孟哲只好換找另一位女生，對方還認出他是56成員，沒想到許孟哲說出「56」時，對方直覺說出「30」，兩度失敗讓他超挫折。另一關，藝人則在臉頰貼上電波器，答錯問題就會被電，懲罰時阿布形容「我覺得牙根的神經都有感覺」，痛苦模樣讓一旁蔡黃汝「看了好不捨」，而身為關主不用玩的孫協志卻看得捧腹大笑。

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