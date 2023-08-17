賣上海豪宅回台養老！62歲方芳芳近照曝光網友驚呆　

62歲曾獲金鐘綜藝節目主持人獎的資深女星方芳芳，1996年結婚後淡出演藝圈，跟著老公移居上海。去年賣掉上海豪宅回台養老的她，日昨出席韓湘琴畫展，凍齡的美貌掀起熱議，歲月完全沒在她臉上留下痕跡。
方芳芳跟老公丹尼爾在上海住了超過22年，去年她宣布賣掉上海豪宅返台定居，獨留兒子在上海工作，近日她和多位老友相聚與陳美鳳、曾國城等人相會，合照中的方芳芳完全看不出來已經62歲，皮膚狀態與外貌幾乎沒變。今年5月陳美鳳才從方芳芳手上接下台灣優質生命協會理事長一職，正式成為第10屆理事長。她也笑說跟曾國城和方芳芳在一起就是聽不完的笑話。而昨日方芳方出席韓湘琴畫展，戴著小禮帽穿著套裝顯出高雅氣質，依舊是眾人矚目的焦點。
方芳芳和也定居上海的夏台鳳、鄧美芳等人打招呼，讓大家回到時光隧道。而不少網友看到陳美鳳和方芳芳同框，也反應熱烈，超過上萬名網友點讚：「好久不見方芳芳」、「歲月對你們一點都不影響，美麗帥氣」。
62歲曾獲金鐘綜藝節目主持人獎的資深女星方芳芳，1996年結婚後淡出演藝圈，跟著老公移居上海。去年賣掉上海豪宅回台養老的她，日昨出席韓湘琴畫展，凍齡的美貌掀起熱議，歲月完全沒在她臉上留下痕跡。
汪小菲近來常會飛來台北看家人，深夜還有感而發的吐露心聲，對於曾經以大S命名的S Hotel還是不會忘記的，會好好照顧。
布蘭妮的人生總是不斷有戲劇化的意外，她去年6月和小12歲的山姆阿斯加利低調結婚，此為第3次結婚，雖然只請了不到百位賓客，但包括樂壇女王瑪丹娜、茱兒芭莉摩，以及「惡女幫」好姊妹派瑞絲希爾頓皆有到場，但傳出結婚僅1年多就離婚，原因是小甜甜布蘭妮被老公抓包出軌。
大學考試分發入學日前放榜，21歲AV女優魏喬安在推特貼出台灣大學人類學系錄取通知的截圖，開心表示「還好我是先當AV女優再考大學，這樣才會是考上台大的AV女優，而不是去當AV女優的台大生」，原來她曾是高中語言資優班的學生，喜歡哲學、心理學、社會學和人類學，還有在經營讀書會，算是AV女優界少見的學霸。
76歲資深藝人韓湘琴，時隔20年於國父紀念館再度舉辦「韓湘琴的花花世界」畫展，演員老公唐威，女兒唐可珊與兒子唐志中和孫子孫女等全家出席力挺，演藝圈好友包括方芳芳、鄧美芳、夏台鳳及胡錦和蔣黎麗等人和金馬影帝阮經天都現身祝賀。
夏克立與黃嘉千婚變風波持續燒，他數次發聲，透露因官司指控經濟及身體健康都出問題，反擊黃嘉千友人轟他「裝窮」，今（16）再透過Instagram影片點名郎祖筠喊「妳夠了沒」。
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